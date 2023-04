Carpi, il match a Ravenna vale come uno spareggio

Nella corsa al 3° posto che regala la semifinale playoff in casa il Carpi si gioca tanto oggi (ore 15) a Ravenna, una sorta di spareggio a 3 gare dalla fine con i giallorossi, che affiancano la squadra di Contini dopo il sorpasso a braccetto sul Forlì. "E’ una partita che vale tanto – spiega mister Matteo Contini – servirà l’atteggiamento giusto, la voglia di fare, di lottare e sacrificarsi come hanno fatto in queste ultime partite. E’ vero che a loro manca Abbey, ma cambia poco: sono una squadra che cerca di venirti a prendere alta e in fase offensiva ha giocatori di qualità che possono risolvere sempre la gara. Marangon e Guidone sono la coppia d’attacco più forte del girone, se gli permettiamo di girarsi fanno male". Il Carpi dovrà cambiare atteggiamento in trasferta, dove nelle ultime 12 gare ha vinto solo una volta (6 pari e 5 ko le altre), 3 mesi fa a Budrio. "E’ innegabile che fuori casa ci manca un po’ di personalità – l’analisi di Contini - per fare un grande risultato dobbiamo averla. Il modulo? Col Crema ho avuto grandi risposte dalla difesa a tre e Cicarevic (nella foto) è un giocatore che a partita in corso può fare la differenza, ma devo ancora decidere. La terz’ultima giornata (15,30): Correggese-Bagnolese, Sammaurese-Lentigione, Ravenna-Carpi, Corticella-Salso, Scandicci-Pistoiese, Crema-Prato, Fanfulla-Sant’Angelo, Aglianese-Mezzolara, Real Forte-Giana, Riccione-Forlì. Clas. Giana 73, Pistoiese 69, Ravenna e Carpi 55, Real Forte e Forlì 53, Corticella 51, Aglianese 49, Sammaurese e Riccione 47, Fanfulla 46, Prato 45, Crema e Lentigione 44, Mezzolara e Sant’Angelo 42, Correggese 41, Scandicci e Bagnolese 36, Salso 13.

Senza Ranelli e Bouhali mister Contini vira sul 4-3-1-2 con Varoli in panchina e Cicarevic alle spalle di Sall e Arrondini, a destra in difesa Sabattini davanti a Casucci. Nel Ravenna mister Gadda (squalificato, c’è il vice Baldoni in panchina) non ha Abbey appiedato, Rinaldi, Spinosa e Grazioli, torna Boccardi in panchina non al meglio. Ravenna (3-5-2): Venturini; Pipicella, Tafa, Magnanini; Lisi, Lussignoli, Capece, Ndreca, D’Orsi; Marangon, Guidone. All. Gadda. Carpi (4-3-1-2): Balducci; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Olivieri, Yabre, Beretta; Cicarevic; Sall, Arrondini. All. Contini.

Davide Setti