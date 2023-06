Carpi, il sogno è Saporetti Ma tante squadre lo cercano

A Carpi si continua a tenere monitorato soprattutto il mercato degli attaccanti, anche di quelli che potrebbero lasciare la Lega Pro. Fra questi ce n’è uno che stuzzica particolarmente la società biancorossa, quel Simone Saporetti che il 30 giugno rientrerà per fine prestito al Trento dal Renate, ma che la società trentina ha già comunicato di non voler confermare. Due anni fa con la maglia del Ravenna aveva fatto impazzire da avversario proprio l’Athletic a cui aveva segnato 3 reti nel clamoroso 5-5 del "Cabassi" e poi una doppietta nel successo per 4-0 della semifinale payoff di maggio. Classe ’98, ravennate di nascita, Saporetti è già stato col patron Claudio Lazzaretti per una stagione a Correggio nel 2019-20 quando segnò 13 reti in 26 gare in D, proprio sotto la guida di mister Serpini, fermato nel suo score solo dallo stop a febbraio dei campionati per via del Covid. La grande stagione a Ravenna 2021-22 (28 gol in 38 gare) gli ha fatto prendere l’ascensore per i professionisti con un contratto biennale firmato col Trento, anche se in maglia gialloblù è rimasto solo 6 mesi, segnando comunque 5 reti in 19 gare, mentre da gennaio al Renate è andato in rete una sola volta in 16 apparizioni. Da trequartista o da seconda punta sarebbe un rinforzo di lusso, anche se l’ulteriore anno di contratto (che dovrebbe rescindere) e la corte di molte squadre di C sono una concorrenza molto dura per il ds Motta, che ha già sondato il suo agente De Marchi.

d. s.