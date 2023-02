Carpi in apprensione per Arrondini

In un turno in cui fra le prime 8 della classifica ha vinto solo la Pistoiese, lo 0-0 di Forlì va a finire fra le tante occasioni perse della stagione del Carpi, il cui sogno della quarta vittoria fuori casa si è infranto sui due legni colti da Casucci. Ma con una differenza sostanziale rispetto alle altre gare ricche di rimpianti (Crema e Sant’Angelo le più clamorose), visto che per la prima volta la truppa biancorossa è rimasta sul pezzo per tutti i 94’ del ’Morgagni’, senza quei black out che ne avevano caratterizzato tante trasferte. Un salto di qualità probabilmente tardivo, visto che il -7 dalla Pistoiese seconda e prossima avversaria domenica in Toscana rende ogni idea di rimonta abbastanza surreale, ma che dà un senso al lavoro svolto fin qui da mister Contini. Così come le 3 gare di fila chiuse senza subire reti, un dato che mancava dal finale di stagione scorsa quando con Bagatti il Carpi fu inviolato per 4 giornate contro Aglianese, Ravenna, Rimini e Ghiviborgo. Il tutto con il solito nemico della malasorte (non solo i due legni colpiti) che non ha mai permesso al tecnico varesino di avere tutta la rosa a disposizione e sta decimando soprattutto l’attacco. Sall è fuori da oltre due mesi e nella nuova gestione ha giocato appena una decina di minuti nel debutto di Budrio col Mezzolara, mentre ora tocca a Castelli e Arrondini fermarsi: il primo è stato toccato duro nella rifinitura di sabato e nel finale di Forlì ha ricevuto un altro colpo, così come c’è apprensione per la caviglia di Arrondini, girata in modo innaturale dopo appena 7’ nella sfida del ’Morgagni’. Solo gli esami di questi giorni diranno chi dei due potrà farcela per Pistoia, dove invece almeno tornerà Laurenti dalla squalifica. Nei toscani, lanciati da 7 vittorie nelle ultime 11 gare e al momento a -3 dalla Giana (che ha una gara in meno), mancherà il portiere Urbietis, espulso a Bagnolo per una frase di troppo al direttore di gara.

Davide Setti