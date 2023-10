Carpi in attesa per Saporetti e Viti. Se il portiere è ko pronto Rossi

Solo oggi con il comunicato del Giudice Sportivo il Carpi conoscerà l’entità della squalifica di Simone Saporetti dopo l’espulsione di domenica col Lentigione. L’attaccante biancorosso si è scusato subito a fine gara con i compagni e con società e staff, ma per lui scatterà ovviamente il regolamento interno del club che prevede una multa per chi va fuori dalle righe. Le due giornate di stop sono certe, possibile però che si arrivi a tre, tutto dipende da cosa ha scritto l’arbitro Galiffi di Alghero. Un fischietto che quando varca i confini del "Cabassi" evidentemente si sente protagonista. L’ultima volta a dicembre 2022 nello 0-2 col Corticella (che costò l’esonero a Bagatti) infilò una serie di topiche da record: braccio aperto in area del bolognese Menarini non visto con ripartenza che costa il primo giallo a Yabre, poi espulso poco dopo col secondo, quindi rete del pari annullata a Castelli per un dubbio offside prima dello 0-2. Saporetti non ha fatto un gesto eclatante (nessuna gomitata) ma molto ingenuo appoggiando la mano sul volto di Capiluppi, che il "mestiere" in queste occasioni lo sa fare bene, visto che già l’anno scorso con la maglia della Bagnolese dopo una serie di provocazioni fece espellere al 93’ l’attaccante Fall per una reazione. In casa Carpi poi c’è anche attesa per conoscere le condizioni del ginocchio del guardiano Ricardo Viti: i primi esami hanno escluso rotture o lesioni, ma bisognerà capire cosa fa gonfiare l’arto. Oggi il giocatore sarà visitato in accordo anche con l’Arezzo che è proprietario del cartellino ed entro metà settimana si deciderà cosa fare: nel caso di intervento per togliere il liquido si potrebbe anche arrivare a uno stop di 5-6 settimane, caso estremo che potrebbe far tornare sul mercato, visto che anche Rinaldini ieri soffriva di un dolore al metatarso del piede da valutare oggi alla ripresa. In casa c’è già Matteo Rossi, che si allena da un mese col Carpi anche se non è un under, per riempire l’eventuale ennesima emergenza di questo inizio poco fortunato.

Davide Setti