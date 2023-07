Carpi in chiusura con Saporetti. Il quadro di tutte le amichevoli

Il nodo attaccante continua a tenere banco in casa Carpi con i contatti continui fra il club biancorosso e Simone Saporetti, che sembrano arrivati al momento della svolta: il Carpi è pronto a mettere sul piatto un accordo pluriennale per il giocatore e la fiducia per poter chiudere fra oggi e domani l’affare è molto alta. Proprio nelle ultime ore ai biancorossi è stato proposto un nuovo profilo offensivo, quello di Eric Lirussi, attaccante friulano classe 2001, l’anno scorso a segno 6 volte in 35 gare con il Portogruaro. Esploso nelle giovanili dell’Udinese, con cui si era guadagnato la chiamata delle varie nazionali giovanili (24 gettoni dall’Under 15 all’Under 18), non ha debuttato con i friulani e prima di Portogruaro ha giocato anche a Belluno. Tatticamente però non è l’alternativa a Saporetti, è un giocatore più esterno, ma il Carpi potrebbe farci un pensiero se deciderà di aggiungere un quinto nome in attacco. Intanto sul campo i biancorossi hanno proseguito il lavoro, con mister Serpini che ha provato a lungo l’assetto con il 4-3-1-2: da una parte Quarena (nella foto) alle spalle di Sall e Arrondini, dall’altra invece Larhrib ha giostrato dietro al tandem composto dal giovane Valenti e da Cortesi. Fra le novità l’utilizzo di Sabattini come esterno sinistro di difesa. Lavoro a parte sempre per Rossi, che dopo l’infortunio nel finale di stagione a Lentigione prosegue nel suo programma personalizzato che lo dovrebbe portare in gruppo al 100% solo dopo Ferragosto.

Amichevoli. In via di definizione i test estivi dei biancorossi che dovrebbero giocare il 30 luglio e il 2 agosto alle 9,30 in famiglia all’antistadio, il 6 agosto a Fiumalbo con una selezione della montagna (17), poi all’antistadio il 17 col Medicina (17) e il 19 col Montecchio (16).

d.s.