Carpi, in gioco il futuro

Il destino del Carpi passa dal "Magli" di Molinella campo inedito per i biancorossi, che fino a fine 2023 ospita le gare casalinghe del Mezzolara. Oggi alle 14,30 i biancorossi si giocano la credibilità e una possibile ripartenza contro i bolognesi, dopo la settimana più difficile della stagione. Una sfida che probabilmente segnerà anche il destino tecnico del progetto creato in estate dal ds Motta e da mister Serpini.

"Si sono spese tante parole ma ora conta solo il campo – ha spiega alla vigilia mister Serpini, che per via di qualche linea di febbre non ha tenuto il consueto incontro con la stampa, rilasciando qualche dichiarazione sui canali ufficiali della società - la squadra ha avuto una risposta positiva in settimana. Credo che ci sia poco da aggiungere se non quello di iniziare a fare parlare il campo". Le ultime 3 gare hanno fatto precipitare il Carpi a metà classifica a -6 dalla vetta mettendo in discussione tutte le certezze delle prime settimane. Oggi l’avversario è una squadra in difficoltà (un punto nelle ultime 7 gare) ma che ha il pigio da battaglia che metterà su un campo che si annuncia al limite della praticabilità. Condizioni ideali per fare vedere che questo Carpi ha gli attributi per uscire dalla crisi.

PROGRAMMA. Così oggi (14,30) l’11^ giornata: Progresso-San Marino, Imolese-Sant’Angelo, Sammaurese-Ravenna, Mezzolara-Carpi, Borgo S.D.-Fanfulla, Forlì-Corticella, Aglianese-Sangiuliano, Certaldo-Lentigione, rinv. 1511 Prato-Pistoiese. Clas. Ravenna e Imolese 21, San Marino 20, Forlì e Fanfulla 18, Carpi, Corticella, Sammaurese, Lentigione e Pistoiese 15, Prato e Aglianese 12, Sangiuliano 11, Sant’Angelo e Mezzolara 10, Progresso 9, Borgo 8, Certaldo 6.

DAL CAMPO. A parte i lungodegenti Frison, Maini e Viti sono tutti disponibili anche se Mandelli e Sall non sono al top. Il regista dovrebbe stringere i denti affiancato in una mediana over da D’Orsi e Bouhali (riposo per Forapani), l’attaccante si gioca con Arrondini la maglia da titolare in un terzetto completato da Larhrib e Saporetti. In porta torna l’under Rinaldini. Nei bolognesi out in 7: Cavina, Guarino, Damiano, Bovo, Benedettini, Pellielo e Cestaro. MEZZOLARA (4-3-3): Malagoli; D’Agata, Vecchio, De Meio, Catozzo; Alessandrini, Muro, Landi; Fini, Fogli, Chelli. All. Nesi. CARPI (4-3-1-2): Rinaldini; Verza, Rossini, Calanca, Cecotti; D’Orsi, Mandelli, Bouhali; Larhrib; Saporetti, Sall. All. Serpini. Arbitro: Boiani di Pesaro

Davide Setti