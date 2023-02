Carpi incerottato al big match di Pistoia

Nella domenica in cui il calendario fa incrociare le prime 4 (c’è anche Giana-Forlì) il Carpi si gioca alle 14,30 a Pistoia (gara in diretta sulla pagina Facebook del club toscano) le ultimissime fiches per restare in scia con le prime due. Contro i toscani, secondi a +7, mister Contini deve rinunciare a 5 titolari, ma confida nel momento positivo dei suoi. "E’ una bella gara da giocare – spiega il tecnico - contro avversario tosto e in salute, che in estate ha investito tanto ma non è dove sperava. E’ una gara da giocarci con la nostra intensità, siamo in salute. Dovremo ripetere quantomeno la fase difensiva di Forlì, anche se la Pistoiese ha davanti giocatori meno fisici e più tecnici. Ultima chiamata? La classifica non possiamo guardarla". Contini ha Ranelli e Laurenti ma non giocheranno insieme dal 1’. "Ancora non hanno i 90’ dopo gli infortuni – prosegue – se giocano ne gioca uno, Boccaccini è recuperato. Da prima punta? Ho provato anche Castelli (nella foto), non so chi giocherà". In casa Pistoiese mister Luigi Consonni rispetta il Carpi. "E’ tra le migliori del campionato – spiega - e dopo il cambio in panchina ha ritrovato certezze. L’organico del Carpi è di prim’ordine: coi centrali hanno realizzato 7 gol, ha ottimi esterni d’attacco e cerca molto l’uno contro uno sulle fasce".

Programma. La 9^ di ritorno (14,30): Lentigione-Bagnolese, Correggese-Crema, Sammaurese-Aglianese, Mezzolara-Sant’Angelo, Scandicci-Corticella, Fanfulla-Prato, Real Forte-Ravenna, Pistoiese-Carpi, Giana-Forlì, Riccione-Salso. Classifica: Giana * 53, Pistoiese 50, Forlì 48, Carpi 43, Ravenna e Fanfulla 42, Sammaurese e Riccione 40, Aglianese 38, Real Forte e Mezzolara 35, Crema 34, Lentigione e Corticella 33, Sant’Angelo e Prato * 32, Correggese 31, Bagnolese 26, Scandicci 25, Salso 11.

Dal campo. Boccaccini ha recuperato dalla febbre, ma Contini deve fare e meno di Balducci, Navarro, Sall, Beretta e Arrondini. In mediana con Yabre c’è Bouhali o Ranelli, in attacco Castelli, Laurenti e Stanco si contendono due maglie. Nei toscani torna Macrì, out Boccardi, Barbuti, Pertica e lo squalificato Urbietis, davanti dubbio fra Ennasry e Mehic.

PISTOIESE (4-3-3): Valentini; Vassallo, Davì, Viscomi, Arcuri; Sighinolfi, Caponi, Andreoli; Di Biase, Barzotti, Ennasry. All. Consonni. CARPI (4-2-3-1): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabre, Bouhali; Casucci, Laurenti, Cicarevic; Castelli. All. Contini. Arbitro: Bortolussi di Nichelino

Davide Setti