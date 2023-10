Carpi Incontenibile: Serpini Soddisfatto Dopo il 3-1

Mister Cristian Serpini sa di aver visto un Carpi a tratti incontenibile e non si arrabbia nemmeno per il gol subito sul 2-0. "Sono contento – spiega – perché a differenza di Sant’Angelo dopo il loro gol siamo riusciti a riprendere in mano la gara e a segnare anche il 3-1, ma si vedeva che l’inerzia era positiva, sono soddisfatto del contributo di chi è entrato, mi aspettavo questa risposta da Arrondini e sono felice per lui. Abbiamo battuto una squadra molto ostica, bisogna essere contenti". La scelta vincente è stata quella dei tre attaccanti larghi. "Loro giocano palla – spiega – e non volevo farli partire dal basso, Cortesi e Larhrib a uomo sui due "braccetti" potevano vincere il duello e ad Hamza abbiamo chiesto un grande lavoro di sacrificio che ha fatto molto bene, condito poi dall’assist del 3-1, ma è stata una buona gara da parte di tutti. I 2 punti di media? Li abbiamo raggiunti e ora sono da mantenere e aumentare, è un dato che ti dice che puoi stare in corsa per il primo posto". Si è sbloccato col primo gol Matteo Cortesi. "Siamo partiti molto bene – dice l’ex Lentigione – sbloccando una gara complicata contro una squadra forte, dobbiamo migliorare quando andiamo sopra 2-0, ma coi cambi siamo stati bravi e sul 3-1 è diventato tutto più semplice. Aspettavo questo gol da tanto: da come lavoriamo in settimana sappiamo che quella è una palla giusta per puntare la difesa, sono stato bravo a portarmela avanti e tirare. Ora dobbiamo restare sul pezzo e limare i minimi dettagli, il tempo degli errori è già finito". Altro ottimo ingresso nel finale per Filippo Frison da centrale per cambiare la difesa da 4 a 5. "Ho cercato di fare quello che chiede il mister – spiega – ora non importa il minutaggio, conta solo dare una mano quando vengo chiamato in causa".

d. s.