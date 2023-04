Carpi, intrigo playoff nella corsa verso la C Due scontri diretti e tante variabili nei 270’ finali

Se fosse terminato oggi il campionato di Serie D le due semifinali playoff sarebbero Pistoiese-Real Forte e Ravenna-Carpi. Ma a 3 gare dalla fine è ancora tutto più che aperto nella corsa per conquistare i tre posti da assegnare negli spareggi. Uno infatti sicuramente sarà occupato da Pistoiese o Giana, coi lombardi oggi avanti di 4 punti sui toscani e padroni del proprio destino. Per gli altri tre posti almeno teoricamente sono ancora in lizza ben 8 squadre, sebbene il -6 dal 5° posto di Sammaurese e Riccione riduca di fatto alla sola matematica le chance delle due squadre romagnole, che dovrebbero fare 9 punti su 9 e poi mettere la freccia su ben 4 squadre per prendersi l’ultimo pass. Le altre 6 invece saranno protagoniste di 270’ da brividi: il gruppo è guidato da Ravenna e Carpi (di fronte domenica al "Benelli", giallorossi avanti per ora in virtù del 4-2 dell’andata) a 55 punti, +2 sul tandem Real Forte-Forlì (toscani avanti per lo scontro diretto), +4 sul Corticella e +6 sull’Aglianese.

Scontri diretti. Gli scontri rimasti da giocare fra queste 6 squadre sono solo 2 e riguardano tutti il Carpi. Tanto bene o tanto male: i biancorossi dopo la sfida di domenica a Ravenna chiuderanno la regular season a Corticella, ospitando in mezzo il Riccione.

Lotta per la C. Un fattore sarà anche il duello in vetta fra Giana e Pistoiese, visto che la capolista dovrà affrontare proprio tre squadre di questo gruppo: domenica è attesa a Forte dei Marmi dal Real, poi il 30 ospita il Corticella e quindi (ma con 2 vittorie sarebbe già in C) chiuderà il 7 maggio ad Agliana. La Pistoiese che insegue invece domenica 30 riceverà il Ravenna.

Lotta salvezza. Sono 6 infine le sfide che faranno incrociare squadre in bagarre salvezza con quelle che lottano per i playoff. Domenica l’Aglianese riceve il Mezzolara, poi il 30 c’è Mezzolara-Real Forte e Prato-Aglianese, quindi il 7 maggio (quando però qualcuno potrebbe anche essere già salvo o condannato) ci saranno Ravenna-Lentigione, Crema-Forlì e Real Forte-Sant’Angelo.

Dal campo. Ieri i biancorossi hanno ripreso ad allenarsi: ancora lavoro a parte sia per Bouhali (c’è qualche chance di riaverlo) che per Ranelli, sicuramente out. Boccaccini invece precauzionalmente non ha preso parte alla sgambata finale.

Davide Setti