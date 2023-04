Carpi, la caccia al terzo posto passa da Scandicci

Il Carpi che ha messo nel mirino il 3° posto con i 7 punti delle ultime 3 gare affronta oggi uno dei ’fossati’ più pericolosi, alle 15 a Scandicci. I toscani terz’ultimi (ad oggi sarebbero in Eccellenza perché per il -9 dalla sest’ultima il playout non si giocherebbe) prima di cadere a Gorgonzola avevano battuto Aglianese e Riccione. "Ci aspetta una partita complicata per tanti motivi – spiega mister Matteo Contini – e voglio un salto di maturità. Arriviamo da un momento positivo e ci sarà da battagliare. Ma ad ogni allenamento vedo la convinzione di questo gruppo per cercare di raggiungere un obiettivo importante per come si è messa la stagione, sta a noi dimostrare sul campo con le prestazioni e dare tutto. Turnover? Devo fare le ultime valutazioni con la settimana corta, qualche novità potrebbe esserci".

Programma. La 34^ giornata (ore 15): Lentigione-Prato, Correggese-Riccione, Sammaurese-Sant’Angelo, Ravenna-Bagnolese, Corticella-Pistoiese, Scandicci-Carpi, Crema-Giana, Fanfulla-Mezzolara, Aglianese-Forlì, Real Forte-Salso.

Classifica: Pistoiese 68, Giana 67, Forlì 53, Ravenna 52, Carpi 51, Corticella, Riccione e Real Forte 47, Aglianese e Sammaurese 46, Fanfulla 45, Crema 44, Prato 42, Lentigione e Mezzolara 41, Sant’Angelo 38, Correggese 37, Scandicci 32, Bagnolese 30, Salso 12. Intanto è stato definitivamente respinto il ricorso della Pistoiese e confermato il risultato di Pistoiese-Forlì 0-2 del 23 ottobre scorso.

Dal campo. Torna Stanco (ma dovrebbe andare in tribuna), solo Bouhali è fuori: Contini potrebbe apportare due modifiche rispetto al Fanfulla, con Sabattini terzino a destra al posto di Casucci e Olivieri in vantaggio su Laurenti e Cicarevic da trequartista. Nei toscani occhio a bomber Brega, che trafisse con una tripletta il Carpi l’anno scorso nel 3-2 ad Agliana, out Santeramo, ko l’ex Borgarello.

SCANDICCI (4-4-2): Timperanza; Frascadore, Ficini, Francalanci, Paparusso; Cecconi, Tacconi, Sinisgallo, Gianassi; Brega, Bartolozzi. All. Taccola.

(4-2-3-1): Balducci, Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabre, Ranelli; Beretta, Olivieri, Sall; Arrondini. All. Contini. Arbitro: Ghinelli di Roma 2 Davide Setti