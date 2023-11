Carpi, la Pistoiese vince e completa l’aggancio

Non sarà Facundo Marquez il rinforzo d’attacco del Carpi: ieri l’ex Pistoiese ha firmato per il Piacenza. Arrivano poi buone notizie dall’infermeria per mister Serpini (nella foto) in vista della gara con l’Aglianese: ieri Forapani e Max Rossi sono rientrati in gruppo, solo Frison ha lavorato a parte. I biancorossi hanno poi festeggiato il centrocampista Tommaso Tentoni per la Laurea conseguita in Scienze Motorie presso l’Università San Raffaele di Roma. Intanto nel recupero giocato ieri la Pistoiese rabberciata dopo la diaspora ha vinto 3-1 il derby a Prato coi gol di Trotta (rigore), Chrysovergis e Salto dopo l’1-2 di Mobilio. La nuova classifica: Ravenna 24, San Marino 23, Imolese 22, Fanfulla 19, Pistoiese, Carpi, Corticella, Forlì e Lentigione 18, Sammaurese 15, Aglianese 13, Prato e Sangiuliano 12, Sant’Angelo 11, Mezzolara 10, Progresso e Borgo 9, Certaldo 6.

COPPA DI TERZA. Sono Levizzano, Baracca Beach, Monari Nasi e San Francesco Smile le 4 squadre qualificate alle semifinali, che verranno abbinate per sorteggio. Nei quarti giocati ieri sera Monari Nasi-Cortilese 3-0 (tripletta di Vezzani), Baracca Beach-Possidiese 2-0 (48’ Izzo, 92’ Celeghini), San Francesco Smile-Prignanese 3-2 (3’ Riviera (P), 47’ D’Angelantonio (P), 55’ Manzini (S), 75’ Corradini (S), 80’ Filoni (S)) e Academy Terre di Castelli-Levizzano 4-5 ai rigori (1-1 al 90’, al 7’ Righetti per i padroni di casa, pari di Bevere al 43’).

VARIE. E’ stato posticipato da ieri sera a mercoledì 22 alle 20,30 il replay di Carpine-San Paolo di Seconda "F". In Promozione Nextgen-Baiso si anticipa a sabato 1811 alle 17,30 a Castelvetro. In Coppa di Eccellenza slittano dal 2211 al 2911 le due sfide dei quarti di finale che riguardano le modenesi Cittadella-Montecchio alle 14,30 a Terre di Castelli-Correggese alle 15,30. d.s.