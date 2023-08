Carpi, l’avvio della D slitta di due settimane

L’inizio della Serie D slitterà rispetto al 3 settembre, giorno stabilito dalla Lnd, che fino a fine agosto non potrà diramare la composizione dei gironi. Da Roma arriva questa certezza, visto il caos dei ricorsi che regna come ogni estate sul calcio italiano. La Lnd non potrà infatti definire nemmeno i gironi di D fino a che non sarà noto l’esito del ricorso fissato per il 29 agosto al Consiglio di Stato della Reggina, appena esclusa dalla B dal Tar: i calabresi (così come il Siena e il Pordenone) stanno valutando già la strada della richiesta di ammissione con una nuova società in sovrannumero alla D, il cui l’organico così non si conoscerà fino all’ultima udienza. Le ipotesi sono dunque di un via della D per il 10 o il 17 settembre, con la Coppa Italia che sarà giocata tutta in infrasettimanale. Solo nel caso in cui il Consiglio di Stato venisse anticipato dalla data attuale del 29 agosto si potrebbero conoscere in anticipo i gironi e si potrebbe mantenere il 3 settembre come data di inizio. Intanto si fa sempre più intricato il toto girone: ad oggi il Piacenza al 99% andrà nel girone "D" col Carpi e le altre emiliane, mentre le romagnole (Forlì e Ravenna a rischio, sicure Sammaurese, San Marino e Riccione) saranno dirottate nel girone "F" con toscane, marchigiane e umbre.

DAL CAMPO. Ieri l’assessore di Fiumalbo Diego Landi ha fatto visita ai biancorossi in ritiro: a lui il dg Enrico Bonzanini ha regalato una maglia da gara ufficiale.

d.s.