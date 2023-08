Carpi, Lazzaretti regala al Carpi la ’perla’ Saporetti

Quei segnali di riapertura che ieri Simone Saporetti aveva mandato a sorpresa al Carpi e che vi avevamo raccontato in esclusiva non erano solo segnali di fumo. E infatti da ieri sera l’attaccante classe ’98 nato a Ravenna è un nuovo giocatore biancorosso, con la firma apposta direttamente in Texcart per un accordo pluriennale, arrivato dopo che il giocatore aveva rescisso col Trento. Una giornata vissuta idealmente con un duello a distanza con il Livorno sui monti dell’Appennino, visto che i labronici che sembravano in vantaggio soggiornano a Pievepelago, pochi chilometri da Fiumalbo. Dopo il lavoro di questi due mesi portato avanti dal ds Motta e da mister Serpini e lo "strappo" di una decina di giorni fa, la mossa decisiva è stata quella del presidente Claudio Lazzaretti, che ha chiuso in prima persona l’affare con uno sforzo economico senza eguali della sua ultradecennale esperienza da patron calcistico, consegnando al Carpi un giocatore che davvero può spostare gli equilibri. Reduce dalla stagione in Lega Pro con Trento e Renate (6 reti in 33 gare), Saporetti in D viaggia di media quasi a un gol ogni due gare: sono 32 (più 10 assist) quelli segnati in 43 gare col Ravenna nel 2021-22 (di cui 5 al Carpi…), 15 in 34 gare l’anno prima al Franciacorrta e 13 in 26 a Correggio (con Serpini. Mister e Lazzaretti patron) nella stagione interrotta dal Covid, a cui vanno aggiunti gli 11 da debuttante nel 2016-17 e 2018-19 fra Imolese e Fiorenzuola dopo essersi messo in luce nella Primavera del Bologna con 12 gol, di cui 5 al Viareggio. Uno score devastante con 69 reti in 169 gare di D che ora il Carpi spera di poter sfruttare per dare la caccia alla Lega Pro. "Sono contentissimo di esser riuscito a trovare l’accordo – le sue parole - era quello che volevo sin dall’inizio. Sono qua per vincere e basta. E’ stata decisiva la volontà del presidente che ha dimostrato di volermi portare a Carpi con una forza travolgente. Anche i compagni di squadra hanno fatto la differenza nella scelta: sono bravi ragazzi e giocatori forti, non vedo l’ora di salire in ritiroa. Son convinto che potremmo toglierci grandi soddisfazioni".

Davide Setti