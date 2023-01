Carpi, l’emergenza continua: out cinque titolari

CARPI

È un Carpi in continua emergenza quello che ospita domani al ’Cabassi’ la Sammaurese. Per mister Matteo Contini dall’inizio del suo mandato non c’è mai stata la possibilità di schierare la squadra al completo e anche domani saranno 5 i possibili titolari fuori uso. Un trend negativo cominciato alla prima del 2023 con il ko alla caviglia di Sall a Budrio contro il Mezzolara. Da allora l’attaccante senegalese è fuori uso e quella contro i romagnoli sarà la quarta gara di fila che vedrà dalla tribuna. Fra i pali toccherà ancora a Ferretti, visto che Balducci sente ancora dolore al ginocchio toccato duro prima di Sant’Angelo. Mercoledì si è invece nuovamente fatto male Navarro, colpito al collo del piede già dolorante, che lo costringerà a un nuovo stop. Le altre due assenze sono quelle di Casucci squalificato e di Ranelli, che aveva saltato per la febbre Sant’Angelo ma al rientro ha avuto un problema muscolare che lo ha tenuto ai box col Prato e gli farà alzare bandiera bianca domani. L’unica buona notizia riguarda invece Laurenti (foto), che giovedì aveva precauzionalmente fatto solo palestra: l’ex Legnago che non sente più dolore e gli esami hanno escluso lesioni, domani sarà così di nuovo disponibile, così come Lusetti rientrato dopo aver terminato il ciclo di antibiotico post febbre. Nel 4-3-3 dunque spazio a Sabattini a destra con uno fra Calanca e Varoli al fianco di Boccaccini e Dominici a sinistra. In mediana torna Beretta dalla squalifica e completa il terzetto con Yabre e Bouhali, in attacco l’unico altro dubbio per il ruolo da prima punta, con Arrondini che potrebbe riprendersi la maglia a discapito di Stanco, mentre Castelli e Cicarevic agiranno ai lati. Nei romagnoli, sempre in corsa playoff nonostante 2 sole vittorie nelle ultime 12 gare occhio al bomber Merlonghi, autore di 8 reti, che ha segnato 2 volte nei 3 precedenti contro i biancorossi.

I GdL hanno consegnato ieri al reparto di Pediatria dell’ospedale ’Ramazzini’ giochi e articoli di cancelleria acquistati con le donazioni dei tifosi (700 euro) raccolte nella gara col Corticella. Davide Setti