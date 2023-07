CARPI: "L'inizio del Campionato è un Grande Interrogativo: Cosa Accadrà al Carpi e alle Altre 9 Società Vincenti dei Playoff di Serie D?"

CARPI

Il caos che sta sconvolgendo le tempistiche dei campionati di B e C potrebbe portare a cascata anche al ritardo del via della Serie D, il 3 settembre. Fino al 29 agosto ci sarà da attendere il Consiglio di Stato per i ricorsi di Lecco e Reggina, appena escluse, che poi potrebbero dover ripartire in sovrannumero dalla D. In queste ore poi tiene banco anche il nome della società fra le 9 vincenti dei playoff di D che verrà ripescata: una querelle che vede l’Alcione primo a rischio per lo stadio e le varie Fano, Casertana e Trapani pronte a subentrare. La certezza è che comunque anche se avesse battuto il Corticella nella finale playoff il Carpi, ultimo per media punti sulle 9 vincenti come i bolognesi, non avrebbe avuto chance di ripescaggio.