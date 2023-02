Carpi, ’lotta’ a quattro per due maglie Sorpresa per l’attacco: Castelli scalpita

Mai nell’ultimo mese mister Matteo Contini aveva preparato una gara con tanti giocatori. Un piccolo record in questo 2023 di piena emergenza per il Carpi, che domani contro il Real Forte Querceta dovrà fare a meno solo dei tre lungodegenti Beretta (mirino sulla Giana per il centrocampista vittima di un guaio muscolare), Balducci e Navarro. Le buone notizie sono infatti arrivate con i rientri di Ranelli, che ha superato l’attacco febbrile, e Bouhali che ha smaltito un piccolo acciacco muscolare, entrambi in gruppo ieri nella seduta all’antistadio. Con i compagni hanno lavorato anche Arrondini e Sall, che salvo sorprese dovrebbero così entrambi accomodarsi in panchina per mettere qualche minuti nel finale in vista di un pieno rientro. Contini proporrà ancora il 4-2-3-1 con qualche dubbio di abbondanza in mediana e in attacco, visto che in difesa le scelte sembrano fatte: davanti a Ferretti ci saranno ancora Sabattini, Boccaccini, Calanca e Dominici. A centrocampo sono per la prima volta 4 per due maglie, con Yabre che al momento rimane un passo avanti, mentre Ranelli (ultima da titolare un mese e mezzo fa col Salsomaggiore, poi appena due spezzoni nelle ultime 7 giornate), Bouhali e Olivieri si giocano l’ultimo posto. Sulla trequarti sicuro Casucci a destra, fra i pochi. Salvarsi a Pistoia, probabile poi che tocchi a Cicarevic e Laurenti completare il terzetto, mentre da prima punta la sorpresa può essere Castelli (nella foto, che scalpita dopo due panchine) al posto di Stanco, che proprio coi toscani all’andata ha segnato la sua unica rete stagionale. OGGI. Alle 14,30 si gioca l’anticipo Crema-Sammaurese.

Davide Setti