Carpi, mister Contini perde tre pedine

Laurenti, Sall e Navarro verso il forfeit, a rischio Casucci. Non è un bollettino incoraggiante quello che accompagna la viglia del Carpi per la gara di domani col Salsomaggiore, in quella che sarà la seconda sfida della storia fra le due squadre, a 75 anni di distanza dall’unica del campionato ’47-48 in C, vinta 3-0 dai ducali in trasferta. Mister Contini già dalla gara di Budrio col Mezzolara aveva perso Laurenti, la cui ecografia ha confermato la necessità di un ulteriore periodo di lavoro differenziato, col mirino puntato sul rientro per domenica 22 a Sant’Angelo. Ieri poi hanno continuato a lavorare a parte anche Sall e Navarro: l’attaccante è sofferente alla caviglia, il terzino spagnolo ha subito un colpo, per entrambi sarà decisiva la rifinitura di stamattina ma la sensazione è che si vada verso un doppio forfeit. Occhio poi alle condizioni di Casucci, assente giovedì per un problema fisico che resta in dubbio. Assenze che assieme al ritorno di Yabre dalla squalifica dovrebbero orientare il tecnico biancorosso a cambiare modulo, passando dal 4-2-3-1 del debutto al 4-3-3 visto che potrebbero mancare tre esterni. In difesa, davanti a Balducci, pronti Sabattini a destra e Dominici sulla sinistra, in mezzo la coppia Calanca-Boccaccini, in mediana per trovare un posto a Yabre il tecnico varesino potrebbe schierare da mezz’ala l’ex Legnago con Ranelli in regia e Bouhali dall’altra parte. In attacco spazio a Beretta a destra e Cicarevic (favorito su Castelli) a sinistra, con Arrrondini riferimento centrale e Stanco pronto a subentrare nella ripresa in caso di necessità.

Juniores. Oggi torna in campo anche la Juniores di Gilioli, di scena alle 14,30 sul campo del Corticella dopo il ko col Riccione col rientro di bomber Mollicone dopo 3 turni di squalifica.

d.s.