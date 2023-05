Carpi nelle final four cerca la promozione

Se per il verdetto salvezza in Serie A Gold di Carpi si dovrà attendere la sfida di martedì con Romagna, oggi tocca alla Serie B del club bianconero dare l’assalto alla promozione in Serie A Bronze. Scatta nel pomeriggio al PalaBursi di Rubiera la final four cadetta che mette in palio una promozione: alle 16 si apre con il derby reggiano Marconi Castelnovo- Casalgrande, seconda e terza della regular season, poi alle 18,30 la formazione carpigiana di coach Marco Manfredini che ha chiuso quarta se la vede con il Secchia Rubiera, prima del girone. In campionato i due derby hanno portato un successo a testa, +1 carpigiano a gennaio a Rubiera e +10 del Secchia qualche settimana fa alla Vallauri. Le due squadre sconfitte domani alle 16 giocano la finalina, le due vincenti alle 18,30 si giocano la promozione, tutto in diretta sulla pagina Youtube di Rubiera.