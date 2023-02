Carpi, niente bando per lo stadio Cabassi

Non è ancora arrivato il tempo per emettere il bando pubblico per l’affidamento pluriennale dello stadio "Cabassi". Nonostante siano passati ormai 6 dei 7 mesi della concessione transitoria accordata lo scorso agosto all’Ac Carpi, che scadrà il prossimo 24 marzo, il Comune ha deciso di terminare la stagione calcistica con lo stesso strumento della convenzione-ponte per la gestione dello stadio. Questa decisione è stata resa nota tramite una determina dirigenziale secondo cui l’impianto di via Marx venga riaffidato dal 24 marzo fino al 10 agosto 2023 tramite "indagine pubblica" per individuare l’offerta al ribasso più vantaggiosa. Il prezzo di partenza su cui gli interessati dovranno effettuare offerte al ribasso è fissato in 13mila euro più Iva, ovvero il valore individuato come contributo pubblico per la gestione dell’impianto nei prossimi 5 mesi. Gli aspiranti gestori hanno tempo 15 giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune per presentare la propria offerta. Una scelta un po’ a sorpresa da parte dell’Amministrazione, che in casa biancorossa – pur non essendoci nessuna reazione ufficiale da parte della società – non avrà fatto molto piacere, visto che proprio il bando pubblico (a cui possono ovviamente partecipare tutti, ma non essendoci più di mezzo Forlenza e soci vedrà verosimilmente il solo Ac Carpi interessato) sarebbe la prima certezza su cui il patron Lazzaretti potrebbe iniziare a programmare la prossima stagione.

Dal campo. Nessuna buona notizia dal fronte infortunati per mister Contini, che anche domenica contro il Real Forte, salvo sorpresa, dovrà fare a meno di 5 titolari: sono infatti tutti fermi Balducci, Navarro e Beretta che oggi sarà sottoposto ad un’ecografia di controllo per il fastidio muscolare alla coscia destra. Sall e Arrondini hanno invece lavorato a parte ricominciando a correre senza tuttavia partecipare alle fasi di gioco e di conseguenza né ai contrasti né al trattamento palla. Intanto i due Juniores biancorossi classe 2005 Alessandro Romani e Alessandro Brugnano sono stati convocati dalla Rappresentativa di categoria di Serie D per uno stage a Colorno lunedì 27.

Recupero. Oggi alle 14,30 si completa la sfida fra il Prato e la capolista Giana, sospesa al 32’ del primo tempo sullo 0-0 dieci giorni fa per l’infortunio all’arbitro: i lombardi non vincono da 6 giornate in cui hanno raccolto appena 4 pari e 2 ko, con la Pistoiese che invece nello stesso periodo ha conquistato 14 punti (giocando una gara in più) risalendo da -11 all’attuale -1.

Davide Setti