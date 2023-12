Carpi, nodo portiere da sciogliere: Viti in dubbio

La questione portiere rimane centrale in casa Carpi anche nella settimana che porta alla sfida di domenica a Forlì. Ieri alla ripresa Lorenzo Viti ha lavorato a parte (come Arrondini e Tentoni) dopo la forte contrattura alla coscia rimediata nel finale di primo tempo domenica scorsa, quando poi ha stretto i denti nella ripresa. In queste ore il guardiano ex Arezzo dovrà fare degli accertamenti ma sembra escluse lesioni e quindi il suo utilizzo al "Morgagni" dipenderà dalle sensazioni dei prossimi giorni. Se dovesse farcela sarà sicuramente lui il titolare, altrimenti mister Serpini dovrà fare una scelta: riproporre Rinaldini dopo l’errore di Castelmaggiore oppure lanciare il 2006 Cristian Lorenzi, che sarebbe al suo esordio assoluto fra i grandi dopo la stagione all’Under 17 nazionale della Reggiana. La buona notizia è che invece Rossini ha ripreso col gruppo e salvo imprevisti dopo aver saltato 2 gare si riprenderà la maglia da titolare al fianco di Calanca in difesa. Ieri Frison ha beneficiato di un permesso extra per presenziare al funerale della nonna e domani sosterrà un ciclo di esami strumentali giovedì per capire l’entità dell’infortunio occorso la scorsa settimana.

MERCATO. Il Sant’Angelo ha ingaggiato L’attaccante classe 2002, Giuseppe Iaquinta, figlio dell’ex professionista Vincenzo, che arriva dalla Sangiovannese dove ha giocato nella prima parte della stagione. Il Sangiuliano City ha invece tesserato un difensore classe 2000, Alessio Girgi, che ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Genoa, prima del passaggio all’Atalanta, con cui ha conquistato lo scudetto Primavera nella stagione 2018-19. Ha giocato anche con Pergolettese, Legnago, Carrarese, Feralpisalò e Torres. Due giovani per la Pistoiese: Antonio Donnarumma, centrocampista di 19 anni, proviene dal Figline, Giulio Cipriani è un trequartista classe 2001, ex Valdinievole Montecatini e al C.Q.S. Pistoia.

d.s.