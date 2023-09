Carpi non brilla, è fuori dalla Coppa

CARPI

3

CORTICELLA

5

(ai rigori, 1-1 al 90’)

CARPI (4-3-1-2): Viti; Rossini, Maini (22’st D’Orsi), Calanca, Verza (40’st Sabattini); Cecotti (1’st Ofoasi), Mandelli, Forapani; Larhrib (10’st Bouhali); Saporetti, Arrondini (26’st Sall). A disp. Rinaldini, Tcheuna, Quarena, Cortesi. All. Serpini.

CORTICELLA (4-3-3): Martelli; Ferretti, Cudini (1’st Cavacchioli), Chmangui, Cavallini; Amayah (37’st Allegrucci), Menarini (20’st Biondelli), Mordini (12’st Bertani); Gozzo (4’st Rocchi), Trombetta, Farinelli. A disp. Bruzzi, Bonetti, Quadraccia, Lo Giudice. All. Miramari.

Arbitro: Nencioli di Prato

Reti: 40’ Arrondini, 49’st Biondelli

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Cecotti, Larhrib, Maini, Cavallini, Verza, Chmangui, Viti. Sequenza rigori: Trombetta alto, Sall parata, Biondelli gol, Mandelli gol, Rocchi gol, D’Orsi gol, Bertani gol, Rossini parato, Farinelli gol. Angoli 6-5. Recupero 1’pt e 5’st

Nuova era ma vecchia "bestia nera" per il Carpi, che saluta la Coppa Italia al primo assaggio, sconfitto ai rigori dal solito Corticella. Dopo le 3 vittorie su 3 dell’anno scorso, i bolognesi questa volta la riacciuffano al 94’ dopo aver rischiato di prendere più volte lo 0-2 e poi sono più freddi dal dischetto, regalando il primo dispiacere alla Serpini band. Male i biancorossi per 45’, lenti e impacciati, con Cecotti spaesato da mezz’ala. Il Corticella per quattro volte va vicino al gol con Gozzo, Ferretti, Mordini (colpo di testa alto da due passi) e Trombetta, poi dopo una chance per Saporetti è Forapani a inventarsi una percussione centrale da manuale, sul rimpallo Arrondini fredda il non perfetto Martelli con un mancino a pelo d’erba.

Altra musica biancorossa nella ripresa, con Ofoasi trequartista (Larhrib scala in mediana) e il Carpi legittima il vantaggio, sfiorando più volte il bis dopo un netto rigore non dato su Forapani. Arrondini sbaglia il contropiede tre contro due, poi chiama alla parata Martelli, quindi Maini in mischia si vede murato da due passi, infine Bouhali sfiora il bersaglio. Il Corticella esce dall’apnea, Bertani e Cavallini spaventano il Carpi, poi Sall si divora il 2-0 in ripartenza e all’ultima palla Cavacchioli trova Biondelli libero sul secondo palo di firmare il beffardo 1-1. Poi dal dischetto Sall e Rossini si fanno ipnotizzare da Martelli e il Corticella per la terza volta in 9 mesi può fare festa al "Cabassi".

Davide Setti