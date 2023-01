Carpi non fa ricorso dopo la beffa di Pressano

La Pallamano Carpi ha deciso di non inoltrare ricorso dopo la beffarda sconfitta di sabato sera nella gara di Pressano. Un’ipotesi che era stata valutata dopo la rete di casa del decisivo del 32-31 arrivata a tempo già scaduto: subìto su rigore il 31 pari a 4 secondi dalla fine, infatti, Carpi ha provato a segnare con un’ultima ripartenza la rete della vittoria, ma l’attacco è stato fermato dalla difesa di casa e sono scaduti, almeno da tabellone, i 60’ di gara. A quel punto però il giocatore pressanese D’Antino è partito in contropiede verso la porta carpigiana difesa da Haj Frej, con tutti i giocatori bianconeri fermi, segnando fra l’incredulità generale il gol del 32-31. Circondato dai giocatori di Carpi, l’arbitro ha spiegato loro che il cronometro sul suo orologio aveva una discrepanza con quello del Palavis e quindi la rete era valida.Carpi però ha deciso di non fare ricorso.