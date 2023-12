Carpi, oggi l’anticipo contro l’Imolese. Serpini: "Il campionato lo vinciamo noi"

"Questo campionato lo vince il Carpi". L’ultima frase con cui mister Cristian Serpini chiude la conferenza pre Carpi-Imolese è un messaggio che arriva forte ai suoi giocatori e all’ambiente biancorosso. Il Carpi fra la sfida di oggi (14,30) in anticipo al "Cabassi" e quella di mercoledì a Certaldo, che chiuderà l’andata, ha l’obbligo di fare 6 punti per restare nel treno delle prime. "Fin qui il campionato ci ha aspettato – le sue parole – ma i jolly non durano per sempre. Nelle ultime due gare ho visto il cambio di marcia che mi aspettavo. Ovvio che la sconfitta di Forlì brucia, ma dobbiamo continuare su questa strada. Con l’Imolese conta solo vincere". I rossoblù sono settimi al fianco del Carpi e vengono da 3 ko di fila, ma fuori casa ha vinto 5 gare su 7. "Non meritavano di perdere col San Marino - prosegue - è una squadra fisica e con l’innesto di Raffini ha aumentato i chili davanti, bisogna stare attenti sui piazzati perché Gulinatti ha un ottimo piede". Le scelte sono già fatte. "Vediamo Calanca che ha preso una tacchetta sul ginocchio – conclude – in porta gioca Lorenzi che ha fatto bene. Viti ha qualche problema a calciare la palla. Zucchini è pronto per giocare".

Mercato. Il Carpi è sull’attaccante 2004 Francesco Nardella, ex Foggia, che come tanti altri suoi compagni (fra cui Chrysovergis, diretto a Campobasso) ha lasciato la Pistoiese per i mancati rimborsi spese. La punta ex Foggia ha segnato un gol in 11 gare ed è seguito anche da Livorno e Sangiuliano.

Programma. Oggi 7 anticipi della penultima giornata (14,30): Aglianese-Certaldo, Carpi-Imolese, Corticella-Pistoiese, Mezzolara-Forlì, Sammaurese-Progresso, Sant’Angelo-Sangiuliano (15) e Ravenna-Borgo S.D. (17), domani Lentigione-Fanfulla e San Marino-Prato. Clas. Ravenna 30, San Marino 29, Lentigione e Corticella 27, Pistoiese 26, Forlì 25, Carpi e Imolese 24, Fanfulla 21, Aglianese 20, Sant’Angelo e Prato 19, Sammaurese 18, Progresso e Sangiuliano 16, Mezzolara 12, Borgo * e Certaldo 10.

Dal campo. Rispetto a Forlì torna solo Viti, sempre out Maini, Frison, Tentoni (forse per Certaldo) e Rossini, convocato Arrondini che però è acciaccato. Unica novità rispetto al "Morgagni" il debutto di Zucchini in difesa, se non ce la fa Calanca pronto dietro Bouhali. Nei rossoblù out Brandi.

CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Tcheuna, Zucchini, Calanca, Cecotti; Forapani, Mandelli, D’Orsi; Cortesi; Saporetti, Sall. All. Serpini. IMOLESE (3-4-1-2): Adorni; Elefante, Ale, Ciucci; Konate, Gulinatti, Vlahovic, Diawara; Capozzi; Rizzi, Raffini. All. D’Amore. Arbitro: Aloise di Lodi

Davide Setti