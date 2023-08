Carpi, oggi primo test al Cabassi contro la primavera del Sassuolo

Il Carpi ha chiuso ieri il suo ritiro in Appennino a Fiumalbo ed è rientrato in città, dove oggi alle 18 giocherà il primo test stagionale al "Cabassi" contro la Primavera del Sassuolo: per l’occasione ci sarà ingresso gratuito e saranno aperti i settori di tribuna azzurra e centrale, oltre a quello ospiti per i tifosi neroverdi. Intanto la Lnd ha definito il programma del turno preliminare della Coppa Italia di domenica 27 agosto, quello a cui la squadra biancorossa non parteciperà, entrando in corsa solo dal 3 settembre. Per individuare le possibili rivali future del Carpi (abbinamenti fatti sempre per vicinanza geografica) le sfide del primo turno che possono interessare i biancorossi sono Lentigione-Borgo San Donnino, Imolese-Victor San Marino e Progresso (per ora individuato ancora con una "X") contro Piacenza. Anche il primo turno del 3 sarà in gara secca con rigori che decideranno (senza supplementari) in caso di parità.

d. s.