Carpi, ora la difesa tiene

Lo 0-0 di Pistoia ha permesso al Carpi di chiudere per la prima volta una gara senza subire reti. A differenza delle prime 4 gare ufficiali fra campionato e coppa, l’assetto difensivo biancorosso è stato perfetto. Puntuali i raddoppi delle due mezz’ali in aiuto ai terzini per ridurre al minimo Oubakent e Piscitella, senza il cui apporto la Pistoiese è sembrata davvero poca cosa in fase offensiva.

Tutto ciò nonostante la costante emergenza dietro, che ha visto chiudere la gara con Mandelli centrale e Bouhali terzino destro dopo il ko di Rossini e i crampi di Verza. A proposito di Rossini arrivano altre buone notizie per il centrale carpigiano, che ieri mattina, assieme al medico sociale biancorosso dottor Patrizi, è stato sottoposto ad un ulteriore ciclo di visite neurologiche presso il "Ramazzini" che hanno confermato l’assenza di qualsiasi complicazione dopo la botta alla testa, tranne un dolore post trauma al collo.

Oggi potrà riprendere ad allenarsi in gruppo con precauzione, ma le chance di vederlo in campo da ex domenica col Lentigione non sono così basse. Intanto il Carpi resta vigile sul mercato degli svincolati per sostituire Maini (oggi sotto i ferri): scartate le piste dei giocatori over 30, radiomercato ha accostato tre nomi ai biancorossi, Emanuele Matteucci (2000) ex Mantova (25 gare e un gol l’anno scorso), Moris Sportelli (2000) ex Pro patria (19 presenze l’anno scorso) e Fabio Della Giovanna (’97) l’anno scorso alla Pro Sesto. PANCHINE. E siamo già a 4 esoneri in 4 giornate. Continuano a saltare come tappi le panchine del girone D di Serie D. Dopo Prato e Forlì ieri hanno cambiato guida tecnica anche l’Aglianese e il Sangiuliano. I toscani (3 punti in 4 gare dopo la campagna acquisti faraonica) hanno sollevato dall’incarico Ivan Maraia affidando al momento la squadra al suo vice Riccardo Carbone, in serata poi anche i lombardi (4 punti e 9 gol subiti in 2 gare) hanno salutato Manuel Iori con la squadra per ora affidata ai vice Pascali e Campagnolo.

Mercato. Due rivali del Carpi si sono rinforzate in mediana. Il Mezzolara ha annunciato il classe 2001 Alessandro Muro, a Carpi due ani fa e l’anno scorso a Lentigione. Il Corticella ha chiuso con il 2001 Dion Ruffo Luci, l’anno scorso a Rimini che col Bologna ha anche debuttato in A.

d.s.