Carpi ospita i campioni di Fasano

E’ ancora una scalata proibitiva il secondo impegno in Serie A Gold della Pallamano Carpi, che dopo il netto ko rimediato in Sardegna (-17 finale) coi vice campioni d’Italia di Sassari, oggi alle 19 debutta alla Vallauri contro i tricolori in carica di Fasano. I pugliesi hanno faticato al debutto battendo di 2 reti la matricola Cingoli, ma il roster è quello di una corazzata con Knezevic e Pugliese già autori di 22 reti in coppia alla prima. Coach Serafini è al completo e chiede ai suoi una gara sopra le righe per provare a giocarsela. Le altre sfide: Albatro-Sassari, Rubiera-Cassano M., Cingoli-Bozen, Conversano-Eppan, Merano-Trieste, già giocata Brixen-Pressano 31-24.