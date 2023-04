Carpi ospita la Mestrina, Formigine riceve la Reggiana

Il calendario concede una pietosa pausa alla caduta della Sea Sub Modena, dal torneo di serie B di pallanuoto: il campionato cadetto si ferma per un turno, ed i ragazzi di Livio Cocozza potranno aspettare un’altra settimana prima di affrontare la lunga trasferta a Perugia, e con essa lo spettro della retrocessione anticipata. Fari puntati quindi su serie C e Promozione, con quest’ultima che procede a strappi, con moltissime gare rinviate, ed alcune anticipate, come quella in cui era impegnata il Penta Modena, sconfitto un po’ a sorpresa dalla Coop Parma, che gareggia fuori classifica, per 10-7. In serie C il calendario non aiuta le modenesi, reduci da due sconfitte fastidiose: molto quella della Coopernuoto Carpi, che dopo essersi fatta battere dal fanalino di coda Padova, ospita con pochissime speranze l’imbattuta capolista Mestrina, che giusto otto giorni fa ne ha rifilati tredici all’Onda Blu Formigine, I ragazzi di “Lupo” Pierantoni ricevono alle 20 a Reggio Emilia, proprio la Reggiana, che dopo la sconfitta con Bentegodi, non può fare regali se vuol sperare ancora nella promozione.

