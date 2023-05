Carpi, per essere da podio basta non pedere A Corticella l’ultimo ostacolo dei biancorossi

di Davide Setti

CARPI

C’è da completare l’opera per il Carpi, che vuole blindare quel 3° posto che domenica porterebbe al ’Cabassi’ con 2 risultati su 3 la semifinale playoff. Alle 15 a Corticella sarà gara vera contro la più bella sorpresa del girone: i bolognesi hanno perso a Gorgonzola dopo 9 gare utili (6 vittorie e 3 pari), nel 2023 hanno battuto Pistoiese, Forlì e Ravenna e solo vincendo possono tenere vivo il sogno playoff. Al Carpi basta un punto visto il +2 sul Forlì quarto (a Crema) e lo scontro diretto favorevole, ma se i romagnoli non dovessero vincere allora il Carpi sarebbe terzo anche perdendo, visto il +3 sul Ravenna quinto, che però anche battendo il Lentigione a parità di scontro diretto ha ben 10 reti di differenza reti in meno dei biancorossi. "Mi aspetto una gara complicata – spiega mister Matteo Contini – loro sono una squadra che gioca a viso aperto e nel ritorno ha messo in difficoltà tutti, anche la Giana fino al 70’ era 0-0. è una gara vera, la affrontiamo con qualche uomo in meno, ma sapendo che dobbiamo essere una squadra matura per fare una grande battaglia". Il Carpi può arrivare terzo o quarto e quindi affronterà in semifinale una fra Forlì, Ravenna, Corticella o Real Forte. "Quello che accadrà lo vedremo, dico solo che i ragazzi ci hanno creduto anche quando eravamo a +4 sui playout, grande merito a loro. La squadra è crescita per mentalità e personalità".

Programma. L’ultima di Serie D (ore 15): Correggese-Pistoiese, Sammaurese-Salso, Ravenna-Lentigione, Corticella-Carpi, Scandicci-Prato, Crema-Forlì, Fanfulla-Bagnolese, Aglianese-Giana, Real Forte-Sant’Angelo, Riccione- Mezzolara.

Classifica Giana 77, Pistoiese 73, Carpi 59, Forlì 57, Ravenna 56, Real Forte e Corticella 54, Aglianese 50, Prato (-3) e Riccione 49, Sammaurese e Mezzolara 48, Crema, Lentigione, Sant’Angelo, Correggese e Fanfulla (-4) 45, Scandicci 39, Bagnolese 38, Salso 13.

Dal campo. Out Beretta, acciaccati Navarro e Casucci, sarà lo stesso Carpi visto col Riccione, ma con Ranelli al posto di Laurenti.

CORTICELLA (4-3-3): Bruzzi; Mambelli, Cudini, Chmangui, Ercolani; Marchetti, Menarini, Sadek; Oubakent, Trombetta, Larhrib. All. Miramari. CARPI (4-3-1-2): Balducci; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Olivieri, Yabre, Ranelli; Cicarevic; Sall, Arrondini. All. Contini. Arbitro: Tropiano di Bari