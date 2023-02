Carpi, per ora addio sogni di gloria

Il fallimento definitivo della stagione del Carpi prende forma nello scontro diretto che poteva tenere aperta l’ultimissima porticina per i primi due posti. La squadra di Contini ha deragliato a Pistoia, uscendo con un pesante 4-1 che manda a +10 i toscani al 2° posto (erano a -4 prima della gara di andata…) e mortifica con un altro passivo pesante l’annata biancorossa, svuotata di ogni tipo di obiettivo – i playoff valgono quanto un assegno scoperto – con due mesi e mezzo ancora da giocare. La Pistoiese (41 punti nelle ultime 20 giornate…) l’ha vinta senza strafare, sfruttando due colpi di testa, un’uscita a farfalle di Ferretti e un’altra dormita difensiva nella ripresa, facendo fruttare al meglio le uniche 4 occasioni create. Il Carpi ci ha capito qualcosa solo nella prima mezz’ora, dove le squadre sono rimaste sui blocchi di partenza e il 4-2-3-1 di Contini, con 5 pesanti assenze e la scelta a sorpresa di allargare Bouhali a destra nella linea dei trequartisti, ha tenuto bene. Proprio da destra – dopo un rigore reclamato dai toscani per il contatto Dominici-Barzotti – era arrivato addirittura il vantaggio carpigiano con la prima rete fra i "grandi" di Casucci, superbo nell’armare il destro sul servizio di Bouhali. Quello che doveva essere il mattoncino su cui costruire una gara di contenimento e ripartenza è diventato però quasi subito l’ultimo baluardo di decenza, perché in 8’, dal 37’ al 45’, il Carpi si è sciolto come un profiterole lasciato sul termo. Subito è stato punito da Mehic, libero di svettare fra Calanca e Boccaccini sul cross di Viscomi, poi la frittata l’ha combinata Ferretti, anticipato da Barzotti (nella foto) su un comodo cross a centro area (il portiere ha reclamato il fallo, beccandosi anche l’unico giallo della gara), quindi proprio al 45’ il colpo di grazia ancora di Mehic, ancora di testa, ancora libero di svettare,

Nella ripresa sarebbe servita una partenza sprint per rimettere in sesto la gara. Contini ha scelto Laurenti per Casucci ma dopo 11’ Andreoli, libero di stoppare e tirare da solo in area, ha dato il giro di vite finale col 4-1. E così gli ultimi 34’ più recupero sono diventati una lunga agonia verso il fischio finale, con il Carpi che he pensato più a non farla finire in goleada che a ridurre il passivo. Solo Olivieri, con un tiro fuori di poco, ha cercato di solleticare vagamente Valentini, per il resto si è vista tutta la pochezza di una squadra che ha ben poco da raccontare in questa stagione già evaporata. Intanto la società ha sospeso il giorno di riposo e la squadra riprenderà oggi ad allenarsi.

Davide Setti