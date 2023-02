Carpi, Pistoia è una trasferta tabù Mai un successo negli undici precedenti

Per provare a tenere viva la piccola fiammella di 2° posto, ora distante 7 lunghezze, il Carpi dovrà infrangere un tabù domenica al ’Melani’. In 11 precedenti la squadra biancorossa non ha mai fatto bottino pieno sul campo della Pistoiese, raccogliendo appena 3 pareggi e rimediando 8 sconfitte. Andando a ritroso nel tempo l’ultimo precedente è quello di 24 anni fa, datato 28 febbraio 1998, quando il Carpi di Balugani, destinato alla discesa in C2, si arrese 2-1 (inutile rigore di Gennari) alla Pistoiese di Agostinelli, che poi avrebbe vinto i playoff volando in B. Il ’Melani’ era stato amaro anche l’anno prima, sempre in C1, con un pesante 4-1 subito dai toscani (illusorio vantaggio di Alfieri) che costringe la squadra di De Vecchi a cogliere all’ultima giornata col Montevarchi il punto salvezza. Un posto speciale nella storia biancorossa ha invece l’1-1 del 18 maggio ’97, ultima di regular season per il Carpi di De Canio che timbra il 3° posto al ’Melani’ con la rete di Gallicchio pareggiata dal guizzo di Graziani, entrambi rivali dei biancorossi quest’anno al timone di Bagnolese e Correggese.

Dal campo. Piena di dubbi la marcia del Carpi verso la gara di Pistoia. La parziale buona notizia riguarda Arrondini, assente domenica: dopo il ko alla caviglia sono state escluse fratture al piede, Arrondini proseguirà un ciclo di visite per capire al meglio i tempi di recupero, non brevi. Si è invece fermato Beretta (foto) per un dolore muscolare che sarà valutato nelle prossime ore.

Davide Setti