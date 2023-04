Carpi, prima sfida da playoff Col Fanfulla vietato sbagliare

di Davide Setti

Partire bene nel rush finale di D è un obbligo per il Carpi, che oggi da quinto della classe torna al "Cabassi" sfidando alle ore 15 il Fanfulla. E’ il primo dei 4 scontri diretti della zona playoff che attendono la squadra di Contini nelle ultime 6 giornate: i lombardi inseguono a -3 e da 3 gare sono affidati a Maspero dopo le dimissioni di Bonazzoli. "Il Fanfulla è un avversario strutturato e fisico – spiega Contini – che occupa bene gli spazi è dà ampiezza, da dietro palleggia molto e davanti ha giocatori molto forti come De Angelis. Ha perso con Forlì e Pistoiese solo nei minuti finali, dovremo fare una grande gara. Ma sono fiducioso, perché arriviamo da due ottimi risultati e la squadra è in crescita, con uno spirito diverso e la voglia di lottare per cambiare le sorti del campionato, sappiamo che ci giochiamo tanto. I ragazzi sono consapevoli che non si può più sbagliare. Dietro sono tutte vicine, ma siamo padroni del nostro destino". Il Carpi ha due volti, non prende gol (6 clean sheet nelle ultime 8) ma fatica a segnare (un solo gol su azione nelle ultime 6) e durante la sosta Contini ha lavorato anche su questo. "Siamo più quadrati ma stiamo avendo problemi davanti, anche perché nell’ultimo periodo ho dovuto per le assenze alternare sempre gli attaccanti. Cicarevic in panchina nelle ultime 2 gare? E’ stata solo una scelta tattica. Con la Correggese gli infortuni mi hanno imposto certi cambi, a Sorbolo nel finale volevo un giocatore più fisico. Ma Sasa si sta allenando bene e se ha la testa giusta può fare la differenza". Contini deve ancora valutare l’assetto ("vediamo come sta Beretta, la difesa a tre ha dato ottime risposte" spiega) e parla anche del suo futuro. "Io penso solo a gara dopo gara – conclude – ma i ragazzi sanno bene che le squadre della prossima stagione si fanno nelle ultime 78 giornate, quelle che restano più impresse. Anche per questo tutti vogliono finire alla grande".

Programma. Nei due anticipi di ieri Mezzolara-Ravenna 1-1 e Bagnolese-Corticella 0-0. Oggi le altre della 33ª giornata (ore 15): Salso-Crema, Forlì-Correggese, Prato-Real Forte, Pistoiese-Lentigione, Carpi-Fanfulla, Giana-Scandicci, Sant’Angelo-Aglianese, Riccione-Sammaurese. Classifica: Pistoiese 65, Giana 64, Forlì 53, Ravenna + 52, Carpi 48, Corticella + 47, Riccione 46, Aglianese, Fanfulla e Sammaurese 45, Real Forte 44, Crema 43, Prato 42, Lentigione e Mezzolara + 41, Sant’Angelo 37, Correggese 34, Scandicci 32, Bagnolese + 30, Salso 11.

Dal campo. Restano ai box ancora Bouhali e Stanco. Se Beretta (spalla dolorante) gioca allora sarà 4-2-3-1, altrimenti possibile 3-4-1-2 con Varoli nei tre dietro.

Carpi (4-2-3-1): Balducci; Casucci, Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabre, Ranelli; Beretta, Laurenti, Sall; Arrondini. All. Contini.

Fanfulla (3-4-2-1): Cizza; Cabri, Bettoni, Bignami; Caradonna, Rosa, Agnelli, Magnaldi; Siani, Confalonieri; De Angelis. All. Maspero.

Arbitro: Campazzo di Genova