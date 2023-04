Carpi, punto prezioso a Scandicci

SCANDICCI

1

CARPI

1

SCANDICCI (4-4-2): Timperanza; Frascadore, Ficini, Francalanci, Paparusso (43’st Ghinassi); Gianassi, Tacconi, Sinisgallo, Cecconi; Brega, Gozzerini (43’st Saccardi). A disp. Dainelli, Edu Mengue, Vanni, Discepolo, Alfani, Di Blasio, Masini. All. Taccola.

CARPI (4-2-3-1): Balducci, Sabattini (12’st Casucci), Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabre, Ranelli (9’pt Laurenti, 17’st Cicarevic); Beretta (21’st Castelli), Olivieri, Sall; Arrondini. A disp. Ferretti, Navarro, Varoli, Cestaro, Mollicone. All. Contini.

Arbitro: Ghinelli di Roma 2

Reti: 43’ Tacconi, 44’st Arrondini

Note: spettatori 300 circa. Espulsi a fine gara per proteste Frascadore e Sinisgallo. Ammoniti Yabre, Tacconi, Boccaccini, Laurenti, Frascadore. Angoli 4-5. Recupero 1’pt e 5’st.

di Davide Setti

SCANDICCI (FIRENZE)

È già successo tante volte che un Carpi così evanescente in trasferta finisse al tappeto. E invece i biancorossi ieri sono tornati con un punticino da non buttare via da Scandicci grazie alla rete all’89’ di Davide Arrondini, terza in 4 giorni per il bomber pesarese che pare aver ritrovato la vena di inizio anno. Un 1-1 di sofferenza contro la terz’ultima, che permette di rosicchiare un punto sia al Forlì terzo (ora a +1) che al Ravenna (agganciato al 4° posto), entrambe ko, ma che allo stesso tempo fa avvicinare Corticella e Real Forte (-2) a 4 gare dalla fine. Se il punto può fare sorridere, le cattive notizie arrivano dall’infermeria con i problemi muscolari che hanno messo fuori uso prima Ranelli (adduttore) dopo 9’ e poi il suo sostituto Laurenti (coscia) a inizio ripresa, mentre anche Beretta ha preso un brutto colpo. Proprio il ko di Ranelli ha segnato in modo negativo il primo tempo, col Carpi che ha perso il suo "cervello" e non è mai riuscito a produrre qualcosa di decente negli ultimi 20 metri. Nel 4-2-3-1 si è abbassato Olivieri al fianco di Yabre ma solo Sall (rovesciata out) ha animato la prima mezz’ora. Poi tanto Scandicci, col destro fuori di poco di Tacconi, la grande risposta di Balducci su Francalanci e poi il vantaggio al 43’ su schema di punizione battuto da Sinisgallo per il tiro di un Tacconi troppo libero.

Prima del riposo subito Sall in girata ha chiamato al miracolo Timperanza, ma per trovare una reazione accettabile dei biancorossi si è dovuto attendere tutto il secondo tempo. Nemmeno i cambi di Contini (Casucci, Cicarevic e Castelli) hanno svegliato il Carpi, salvato da Balducci sulla punizione velenosa di Sinisgallo. Nel finale i toscani hanno perso smalto e Arrondini ha fatto le prove generali del pari (super Timperanza), timbrato all’89’ su splendido invito di Cicarevic. Poi nel finale l’inutile assedio dello Scandicci con l’occasionissima di Sinisgallo nel recupero che non ha scalfito un punto prezioso per il Carpi.