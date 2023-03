Carpi, quanti rientri: Sall scalpita

Può finalmente sfogliare la margherita mister Contini, che per la sfida di domani con la Correggese ha ampio ventaglio di scelte, visto che il solo Arrondini squalificato è inutilizzabile. Anche per questo ieri la seduta del venerdì si è svolta insolitamente a porte chiuse dentro al ’Cabassi’, come probabilmente sarà off limits anche quella di stamattina. Possibile la conferma del 4-2-3-1 con Balducci che si candida dopo 9 giornate per riprendersi la porta a discapito di Ferretti, in difesa invece la novità può essere quella di Navarro a sinistra al posto di Dominici. In mediana sono in tre per due maglie, Bouhali, Ranelli e Yabre con i primi due che sembrano leggermente avanti sul centrocampista della Burkina Faso. Davanti ci sono i dubbi maggiori. Per il ruolo da prima punta in pole c’è Castelli (ieri Stanco ha lavorato a parte), l’unica altra alternativa da riferimento centrale può essere Sall. Proprio il senegalese quasi certamente dopo 2 mesi ritroverà una maglia da titolare a sinistra nel terzetto di trequartisti, mentre per le altre due maglie sono aperti due ballottaggi: a destra la rifinitura sarà decisiva per capire se Beretta può giocare dal 1’, altrimenti conferma per Casucci, al centro Cicarevic e Laurenti sono testa a testa. Intanto i gruppi del tifo organizzato della Bertesi-Siligardi non hanno fatto sapere se durante la gara ci sarà il solito sostegno oppure qualche forma di protesta per il rendimento della squadra.

Giovanili. Turno di riposo per la Juniores, mentre domani alle 10,30 al ’Sigonio’ gli Allievi primi della classe (+5 su Medolla) a 2 gare dalla fine ricevono la Possidiese.

d.s.