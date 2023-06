Carpi, Ranelli è pronto a cambiare maglia Su di lui ci sono Prato e Livorno

CARPI

Oggi alle 17 con la presentazione di mister Serpini si completerà il quadro delle ufficializzazioni del nuovo corso del Carpi, nel quale non ci sarà Lorenzo Ranelli (foto).

Le conferma di Beretta (tentato comunque dalla Lega Pro) e di Bouhali saranno infatti le uniche due in mediana, mentre il centrocampista di Colleffero al 99% saluterà Carpi. Per lui ci sono due piazze di spessore in D che si sono fatte sotto: da un lato il Livorno della nuova proprietà brasiliana, dall’altro il Prato che vuole costruire una squadra da vertice dopo due annate negative.

Ranelli ha giocato una grande prima parte di stagione, poi è stato fermato dagli infortuni e ha pagato il calcio meno offensivo di mister Contini, chiudendo con 33 presenze e una rete con 4 assist. Intanto si riempiono due panchine nel girone: la Sammaurese, perso Martini (andato a Forlì) ha chiuso con mister Taccola, l’anno scorso allo Scandicci, il Piacenza retrocesso ha scelto Maccarone.

d.s.