Carpi, Ranelli: "Torniamo a credere in noi stessi"

CARPI

È stato per due mesi abbondanti la luce più illuminante del Carpi che a centrocampo dettava legge. Poi ha pagato pegno come il resto della squadra, ma Lorenzo Ranelli resta sicuramente una delle certezze da cui anche Matteo Contini ripartirà già domenica a Budrio col Mezzolara. Il centrocampista laziale classe ’96 parte dalla frenata biancorossa per lanciare la prima gara del 2023. "Non è semplice capire cosa sia successo – spiega – nell’ultimo mese abbiamo avuto un calo generale. Quando prendevamo gol non siamo mai riusciti a reagire. Avevamo bisogno della sosta e di resettare". Voluto fortemente da Bagatti, per Ranelli l’esonero del tecnico è una doppia sconfitta. "Le responsabilità sono di tutti ma nel calcio funziona così – prosegue – paga l’allenatore. Dispiace per Bagatti ma bisogna andare avanti. Le sensazioni con mister Contini sono positive, si è presentato con umiltà e ci sta trasmettendo le sue idee. Stiamo lavorando su un paio di sistemi di gioco, diversi da quelli utilizzati finora, e ci sta spingendo a credere in noi stessi. Credo che Contini sia un allenatore adatto a questa rosa perché predilige far giocare la squadra". Per Ranelli fin qui 20 gare, un gol e 4 assist sono un bottino più che soddisfacente.

"Sono soddisfatto di quanto ho fatto finora, ho giocato con continuità con buone prestazioni. Quando fai bene e la squadra vince assume tutto un valore diverso e purtroppo nell’ultimo mese non è stato così. Il Mezzolara? È una squadra in forma e dopo la sosta ci sono sempre delle incognite. Ma noi abbiamo il dovere di dimostrare ciò che vogliamo fare, dobbiamo andare lì e dimostrare di avere personalità. La classifica dice che siamo a -14 dalla vetta ed è inutile fare tabelle a lungo termine. Bisogna dare merito alla Giana che in 19 partite ha perso solo qui, mentre noi abbiamo sbagliato troppo. Ma nel calcio può succedere di tutto, noi dobbiamo ripartire bene e farci trovare pronti se loro avessero qualche calo".

Dal campo. Verso il forfeit Laurenti. Contini insiste sul 4-3-1-2 con Beretta, Cicarevic e Sall alle spalle dell’unica punta.

Davide Setti