Carpi, riecco la Correggese Quel ko stregò i biancorossi

Un girone dopo la Correggese torna a essere un bivio per la travagliata stagione del Carpi. Domenica i reggiani saranno di scena al Cabassi in una gara che vale tanto per entrambe, col Carpi in crisi nera e la panchina di Contini che traballa e la squadra di Soda (che debuttò proprio all’andata) che non vince da 5 turni (4 punti) e al quart’ultimo posto deve inseguire una salvezza diretta che dista ben 6 punti. Quattro mesi fa proprio nell’incrocio del Borelli cominciò a sgretolarsi il castello dei sogni biancorossi. Quella beffarda sconfitta, arrivata al 94’ con un tiro cross di Davighi, diede il via alla crisi che poi nel giro di qualche settimana portò all’esonero di Bagatti. Eppure le premesse di quella sfida erano ben altre. Quel Carpi secondo, a -1 dalla Giana appena battuta in casa, arrivava al Borelli sospinto da quasi un migliaio di tifosi. Ma come già altre volte in trasferta sprecò troppo, soprattutto un gol a porta vuota con Villa, venendo poi fermata a 4’ dalla fine dalla traversa. A un certo punto nella ripresa, con la Giana sotto 1-0 sul campo del Lentigione, i biancorossi avevano addirittura fatto l’aggancio in vetta sui lombardi, che poi trovarono il pari poco prima della rete di Davighi, salendo a +2. Da quella sconfitta il Carpi ha pian piano perso certezze, tanto che nelle 19 gare seguenti ha raccolto appena 21 punti, passando da una media promozione – con 23 punti nelle prime 11 giornate – a un risicato passo da salvezza. Una metamorfosi inspiegabile, fotografata dalla classifica attuale, che vede il Carpi scivolato da -1 a -17 dalla vetta e al momento fuori dalla zona playoff.

BESTIA NERA. Per battere i reggiani bisognerà anche sfatare il tabù di questi 2 anni, visto che nelle 3 sfide di campionato il Carpi non ha mai segnato una rete ai rivali, con due 0-0 l’anno scorso e il ko 1-0 dello scorso 6 novembre. Ma quella di domenica sarà una Correggese molto diversa, visto che da allora sono stati ben 12 i nuovi acquisti e 9 le partenze nella rosa reggiana: fra questi ci sono anche 4 ex carpigiani, con gli addii di Simone Gozzi (Lentigione) e Marco Villanova (Tau Altopascio) e gli arrivi dal Ravenna di Luis Carrasco (39 gare e 4 reti l’anno scorso con l’Athletic) e Ignazio Carta, centrocampista arrivato dall’Asti che è stato biancorosso in C1 con Riolfo nel 2019-20. DAL CAMPO. Pienamente in gruppo anche Navarro, Cicarevic e Beretta e a parte Arrondini squalificato Contini domenica avrà la rosa al completo.

Davide Setti