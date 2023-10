Carpi, Rossi è pronto

L’incursore più atteso è finalmente tornato. A Sant’Angelo, dopo 7 mesi di attesa, Massimiliano Rossi ha riassaporato il campo, portando il suo mattone nei 15’ finali alla causa del secondo successo esterno stagionale del Carpi. Dopo la qualità di Tentoni mister Serpini aggiunge nel suo cocktail di centrocampo anche il senso della porta del classe ‘97 nato a Borgo Panigale. "E’ stata una grande emozione tornare in campo dopo tanti mesi - racconta Rossi, che si era infortunato al menisco a marzo col Lentigione - mentalmente non è stato facile stare fuori. Ma ora sento bene il ginocchio, ovvio che per essere al 100% forse servirà un altro mese, però sento la fiducia di tutti e devo dire grazie al Carpi che mi ha aspettato, permettendomi di completare al meglio la riabilitazione". Cresciuto nel Progresso, con cui a 16 anni ha debuttato in Eccellenza, due anni fa l’esplosione a Mezzolara con 10 reti nel girone di andata che gli sono valse la chiamata in C al Piacenza. "Ci sono annate in cui tutto gira bene - sorride – e quella è stata la stagione perfetta. Giocavo da mezz’ala sinistra come ora, cercavamo spesso la palla lunga sul secondo palo e così ho segnato tanti gol. Ma come ruolo posso coprirli un po’ tutti, nel rombo ho giocato anche da regista o trequartista, anche se la mezz’ala è la posizione che prediligo. Il Carpi? E’ la tappa più importante della mia carriera, giocare la D per vincere è stimolante e spero di tornare fra i professionisti con questa maglia". Il Carpi da trasferta continua a convincere, quello casalingo cercherà il ritorno alla vittoria con la sorpresa Victor San Marino. "E’ un girone che assomiglia a una C2 - prosegue Rossi - e i tanti cambi in panchina dimostrano che molte squadre vogliono provare a vincerlo. Dobbiamo pensare però solo a noi stessi, trovare continuità e fare punti. Forse vado controcorrente, ma fra le prestazioni in casa e in trasferta non ho visto grande differenza. Al "Cabassi" ci è mancata solo un po’ di concretezza e poi prendiamo troppo spesso gol, un fondamentale in cui tutti dobbiamo migliorare per il salto di qualità. Il San Marino? Ho qualche amico che gioca là e so che sono solidi e compatti".

Ricorso. E’ stato respinto quasi in toto il ricorso seguito alla gara col Lentigione. Confermate le 3 giornate a Saporetti (che salterà sia San Marino che Corticella) e anche l’inibizione al 7 novembre al presidente Lazzaretti, accolta in parte la richiesta per la sanzione pecuniaria (scesa da 2000 a 1500 euro) e tolta la diffida al campo, che in caso di provvedimento identico nelle prossime gare avrebbe fatto scattare una gara a porte chiuse. DAL CAMPO. Out Viti, Maini e Saporetti, ancora a parte Verza. Nel 4-3-1-2 ballottaggi aperti in attacco con Tentoni, Cortesi, Sall e Arrondini in corsa per due posti accanto a Larhrib.

Davide Setti