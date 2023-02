Carpi, Sabattini dalla curva al campo sognando Viareggio

C’è un talento carpigiano che comunque vada a finire si ricorderà per sempre di questa stagione. Filippo Sabattini (foto) il suo sogno l’ha coronato, quello di debuttare con la maglia della squadra per cui da sempre fa il tifo. Per il terzino destro classe 2004 nato in città (in tribuna i genitori Roberto e Federica non si perdono una gara, in casa e fuori) fin qui 16 gettoni, di cui 9 da titolare, al primo anno fra i grandi e la speranza (più che concreta) di essere convocato dal Ct Giannichedda nella Rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio che comincia a marzo. "Ci spero – racconta – i raduni sono andati bene e sarebbe un bel premio. Già essere qui e vestire la maglia del Carpi è un sogno: in estate sono partito per il ritiro come aggregato dalla Juniores e in una settimana è cambiato tutto. Non me l’aspettavo, ma le 16 presenze fin qui sono un bel regalo, non certo un traguardo: spero di giocare tante altre gare con la maglia del Carpi, che fino solo all’anno scorso seguivo in curva e cercavo di aiutare con la voce…". Sabattini nasce come esterno più alto, ma si è adattato bene a fare il terzino della linea a quattro. "Mi trovo bene anche in questo ruolo – prosegue - e fin qui penso che la mia stagione sia stata medio-sufficiente, con qualche errore dettato dall’inesperienza ma anche con la certezza di aver imparato tanto. Un punto di riferimento? Beh per chi tifa Carpi in quel ruolo non può che essere Letizia, spero un giorno di arrivare fino a dove è arrivato lui e magari anche più su". Sabattini, che calcisticamente è cresciuto nella scuola calcio della Virtus Cibeno e poi si è fatto notare alla United Carpi prima di arrivare alla Juniores biancorossa, si divide fra la scuola (quinto anno all’Iti Da Vinci) e il campo. "Finite le lezioni – racconta – corro subito al campo, poi a casa per fare i compiti. Non è un sacrificio così grande, con la voglia si può fare tutto".

Dal campo. Da ieri e per due settimane si allenerà coi biancorossi l’esterno ’94 Ibrahima Mbaye, campione d’Africa nel 2021 col Senegal appena svincolatosi dal Cluj in Romania. Per lui 142 gare e 6 reti in A con Bologna, Inter e Livorno. Intanto per il portiere Balducci, visitato ieri a Parma, si teme uno stop anche di un mese per il colpo al ginocchio.

Davide Setti