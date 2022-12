Carpi, Sabbadini e il nuovo corso "Contini dimostrerà il suo valore"

La scelta di Contini, il ritorno di Varoli e il mercato di gennaio. Parla di tutto Matteo Sabbadini, ds di un Carpi che ha azzerato tutti i progetti estivi ripartendo da zero, anzi da -14. "Dispiace per l’esonero di Bagatti – esordisce – ma nelle ultime quattro gare abbiamo fatto un punto ed era il momento di cambiare, perché abbiamo visto un po’ di appiattimento generale. La colpa di questo crollo è di tutti anche se ricade sul tecnico. Contini lo abbiamo contattato mercoledì sera, ha dato la sua disponibilità e ci siamo incontrati giovedì a pranzo. Sin dal primo contatto ho sentito in lui una gran voglia per venire qua e in sua autonomia era venuto a vedere la partita col Corticella. È un allenatore preparato, che ha già vinto questo campionato. È molto motivato e non ha chiesto niente di più che fare cinque mesi per dimostrare il suo valore. Ci aspettiamo tanto, abbiamo visto in lui quella forza che può trasferire alla squadra, concetti nuovi, un parlare diversamente e idee. Adesso dobbiamo solo andargli dietro, i giocatori devono seguirlo e dargli una mano. In due settimane dobbiamo farci trovare pronti alla ripresa del campionato".

L’obiettivo estivo di presentarsi nelle ultime 3 o 4 gare in corsa per la C sembra oggi un’utopia. "Nel calcio può succedere di tutto – spiega – è normale che a dire oggi che vogliamo arrivare lì qualcuno potrebbe prendermi per matto, ma siamo a Carpi e chi viene qua deve provare a vincere tutte le partite. Oggi non bisogna guardare la classifica, parlare di meno e lavorare". Da qualche giorno è tornato Varoli. "Quella di Fabio – conclude – è stata una possibilità uscita l’ultimo giorno di mercato, aveva tanta voglia di tornare a Carpi. Adesso dobbiamo essere bravi a fare tornare l’entusiasmo a questo gruppo, che è forte e competitivo, poi vedremo col mister se manca qualcosa e nel caso ci muoveremo a gennaio. Ma adesso dobbiamo ridare quella serenità e quell’entusiasmo che c’erano prima". Davide Setti