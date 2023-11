Carpi Sall tiene in ansia Serpini: Arrondini pronto

di Davide Setti

E’ Abduolaye Sall il grande dubbio del Carpi alla vigilia della sfida di domani con l’Aglianese. L’attaccante senegalese si era fermato giovedì durante la partitella tattica toccandosi la coscia, ma ieri sono arrivate buone risposte dall’ultimo allenamento pomeridiano.

Sia lui che Max Rossi, fermo giovedì, hanno ripreso col gruppo, pur senza forzare, e vanno verso una convocazione anche se sarà solo la rifinitura di stamattina e poi le sensazioni del pre gare di domani a dire se verranno schierati dal 1’ da mister Serpini. Chi sta continuando a lavorare a parte è Frison, che non è ancora rientrato dopo le due settimane di stop al 100% coi compagni, ma ha continuato a lavorare a parte. Il difensore salvo sorpresa al massimo andrà a fare numero in panchina, altrimenti si aggiungerà a Viti e Maini fra gli indisponibili.

Al netto delle condizioni di Sall, il tecnico dunque può contare sulla stessa rosa di Molinella e alla fine potrebbe anche riconfermare la squadra che ha battuto il Mezzolara. In difesa non ci sono dubbi, con Rinaldini fra i pali e la linea con Verza, Rossini, Calanca e Cecotti che non cambierà. In mediana D’Orsi e Forapani lavoreranno ai lati di Mandelli, davanti Larhrib è in vantaggio su Tentoni e su Cortesi per fungere da trequartista alle spalle di Saporetti e di Sall. Se però il senegalese (5 reti fin qui in 5 gare da titolare) non dovesse essere rischiato, allora toccherebbe ad Arrondini.

QUI AGLIANA. In 3 sono fuori sicuramente nei toscani, con una piccola emergenza soprattutto in mediana: i due ex Ranelli e Simonetti sono fuori da un mese e non recupereranno per domenica, poi settimana scorsa ha saltato la gara col Sangiuliano il regista classe 2004 Grilli, che ha seguito la gara in stampelle e quindi sarà ancora fuori. Sulla via del recupero invece Poli che è in forse, ma comunque anderebbe in panchina. Proprio l’assenza di Grilli è quella che mette più in difficoltà Baiano, visto che senza il suo "faro" 2004 potrebbe dover escludere Pupeschi (ex Correggese) al centro della difesa per far giocare lì il 2004 Maloku.

ARBITRO. La gara sarà diretta da Michele Piccolo di Pordenone, coadiuvato da Stefano Allievi di San Benedetto e Domenico Damato di Milano. Prima assoluta per il fischietto friulano con il Carpi.