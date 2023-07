Carpi-Saporetti, trattativa nera: Lazzaretti non basta

Claudio Lazzaretti non si era mai ’esposto’ così tanto in questi 3 anni per portare un giocatore a Carpi, eppure non è bastato per far dire di sì a Simone Saporetti. L’attaccante classe ’98 ex Trento e Renate è arrivato in città venerdì per chiudere l’accordo già intavolato in ogni dettaglio in un mese di corteggiamento e svolgere il primo allenamento, ma poi a sorpresa ha cambiato le carte sul tavolo, chiedendo di prendersi 48 ore, fino a domani (quando dovrebbe presentarsi a Trento per il ritiro…), per dare la propria risposta. Un atteggiamento che non è per nulla piaciuto al Carpi e che a questo punto porta verso il naufragio dell’accordo, anche se nel calcio non c’è nulla di scontato. "Saporetti? Non mi sbilancio, ma dico solo una cosa – ha spiegato il ds Riccardo Motta – il Carpi ora è ancora più forte e proiettato per dare alla piazza il giocatore che si merita per completare una squadra già forte, con 23 ragazzi che in questa settimana hanno confermato sul campo di essere grandi giocatori e altrettanto grandi uomini, che hanno sposato a pieno il progetto. Penso che questa vicenda, comunque andrà, ci farà essere ancora più soddisfatti delle nostre scelte. Ci stiamo guardando intorno, l’attaccante che sia o meno Saporetti, arriverà dalla C o dalla B".

Larhrib. Intanto in casa biancorossa si è presentato il trequartista 2003 Hamza Larhrib, trascinatore degli ultimi due anni del Corticella, con 6 reti nella vittoria dell’Eccellenza e 11 l’anno scorso. "Sono arrivato a Bologna dal Marocco quando avevo 3 anni – le sue parole – e penso di essermi guadagnato sul campo il Carpi, grazie anche alla fiducia del direttore Motta. Quando ho giocato al ’Cabassi’ da avversario ho capito subito l’importanza della piazza e quando c’è stata la chiamata della società non ci ho pensato un attimo. Mi piace giocare sulla trequarti e cercare spazi liberi, giocare nell’uno contro uno, ma nel settore giovanile ho fatto anche la mezz’ala per questo sono curioso di misurarmi anche con il 3-5-2. Idoli? Ho sempre ammirato i giocatori di qualità, mi piace vedere giocare Messi e cerco di imparare guardando Musiala, che ha caratteristiche simili alle mie".

Davide Setti