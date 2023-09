Carpi, scatta l’ora giusta per Tentoni

E’ finalmente l’ora di Tommaso Tentoni. Uno dei colpi più importanti del mercato del Carpi è pronto e riprendersi il suo posto. Dopo lo spezzone finale nella gara col Prato, il centrocampista classe ’97 ex Novara dovrebbe partire dal 1’ domani a Fidenza contro il Borgo San Donnino. In settimana mister Serpini lo ha provato più volte da trequartista al posto di Larhrib alle spalle di Arrondini e Saporetti, come accaduto domenica a gara in corso. Dopo un ottimo precampionato, Tentoni si era fermato lo scorso 12 agosto per un fastidio alla coscia e aveva saltato in pratica quasi un mese di amichevoli oltre alla Coppa col Corticella. Una scelta prima di tutto precauzionale, visto il ko al ginocchio di maggio 2022, ma ora sembra venuto il suo momento nel 4-3-1-2, unica novità rispetto al Carpi visto al debutto.

Visita. Una gradita visita in questi giorni all’antistadio per mister Serpini, raggiunto da Luca Balestrazzi (foto), suo ex giocatore ai tempi degli Allievi al Crespellano nel 2003, che dopo aver chiuso col calcio giocato nel 2013 è arrivato in Australia dove ha cominciato la sua carriera da allenatore: prima all’All Hallow’s School di Brisbane poi nello stesso Brisbane City, quindi al Brisbane Roar Fc e da gennaio col o ruolo di team manager della Nazionale australiana Under 20. Fra le sue esperienze sul campo anche quella nello staff di Ange Postecoglu, nuovo tecnico australiano del Tottenham. Balestrazzi, che ha vari contatti con le più importanti società italiane per segnalare i migliori giovani talenti australiani (fra questi anche Volpato, neo sassolese, portato alla Roma), è tornato per qualche settimana in Italia in vista del matrimonio e ha voluto salutare il tecnico biancorosso, a cui è ancora legatoi da amicizia e stima.

Giovanili. Oggi debuttano la Juniores di Corradi alle 16 a Santa Croce col Piacenza e i Giovanissimi di Sommella alle 15,30 a Finale, domani alle 10,30 al "Sigonio" gli Allievi di Benatti ricevono lo United Carpi.

