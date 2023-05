Carpi, sconfitta indolore: biancorossi terzi

Corticella

2

carpi

0

CORTICELLA (4-3-3): Bruzzi; Tcheuna, Ferraresi, Chmangui, Ercolani; Marchetti (36’st Amayah), Menarini (17’st Sadek), Campagna (8’st Mambelli); Oubakent, Leonardi (22’st Trombetta), Farinelli (15’st Larhrib). A disp. Cinelli, Salvatori, Casazza, Bonfiglioli. All. Miramari.

CARPI (4-3-1-2): Balducci; Sabattini (31’st Casucci), Boccaccini, Calanca, Dominici; Olivieri, Yabre (34’st Bouhali), Ranelli (6’st Laurenti); Cicarevic; Sall (40’st Castelli), Arrondini (27’st Stanco). A disp. Ferretti, Navarro, Varoli, Mollicone. All. Contini.

Arbitro: Trompiano di Bari

Reti: 21’ Campagna, 33’st Tcheuna

Note: spettatori 400 circa. Espulso al 34’ Ferraresi. Ammoniti Olivieri e Trombetta. Angoli 5-4. Recupero 2’pt e 5’st

di Davide Setti

Il Carpi sceglie il modo peggiore per planare da terza nei playoff, dove domenica in semifinale affronterà in casa il Real Forte. Lo fa con la prova più sconcertante di questi ultimi due mesi vissuti col piede sul gas, perdendo 2-0 sul campo di un Corticella che ha dominato pur giocando per un’ora in dieci e si è presa con merito i playoff. La quarta sconfitta dell’era Contini è indolore solo perché il Crema batte il Forlì, clamorosamente fuori dagli spareggi per la classifica avulsa a tre squadre giunte al 4° posto (Real 7 punti e differenza reti +2, Corticella 7 e +1 e Forlì 4). Davanti a quasi 300 tifosi biancorossi Calanca e compagni vanno subito in apnea col Corticella che gioca a memoria palla a terra tutto di prima. Le occasioni di Campagna (murato in mischia), Farinelli (bene Balducci) e Oubakent (di poco alto) sono il preludio al meritato vantaggio di Campagna, che sulla sponda di Leonardi colpisce da due passi. L’unica reazione del Carpi è un regalo dell’ex Ferraresi, che si fa sfuggire Sall (poco dopo ko per un affaticamento) e lo affonda lanciato a rete, prendendosi il rosso. Ma anche un’ora in 11 contro 10 il Carpi (dentro anche Castelli, Laurenti e Bouhali) è vuoto di idee ed energie. Il Corticella controlla col nuovo 4-2-3, colpendo a metà ripresa con lo scambio fra Oubakent e il 2004 Tcheuna che fredda ancora Balducci per il 2-0. Il doppio vantaggio del Crema sul Forlì addormenta il finale di gara, ma modo peggiore per avvicinarsi ai playoff non c’era.

La classifica finale: Giana 80, Pistoiese 73, Carpi 59, Real Forte, Corticella e Forlì 57, Ravenna 56, Sammaurese 51, Aglianese e Riccione 50, Prato (-3) e Mezzolara 49, Fanfulla, Lentigione, Crema e Correggese 48, Sant’Angelo 45, Scandicci 42, Bagnolese 38, Salso 13.

Promossa Giana, playoff Pistoiese-Corticella e Carpi-Real Forte, playout Crema-Scandicci e Correggese-Sant’Angelo, retrocesse Bagnolese e Salso.

In foto: Sabattini e Campagna