Carpi, sei reti nel test pre Fiumalbo

CARPI BLU

6

CARPI VERDE

0

CARPI BLU 1° t. (4-3-1-2): Viti; Verza, Maini, Calanca, Cecotti; Bouhali, Mandelli, Tentoni; Larhrib; Cortesi, Arrondini. CARPI BLU 2° t. (3-5-2): Rinaldini; Rossini, Maini, Calanca; Sabattini, Forapani, Tentoni, Quarena, Ofoasi; Cortesi (19’ Arrondini), Sall.

CARPI VERDE 1° t. (4-3-1-2): Rinaldini; Sabattini, Rossini, Pirondi, Laamane; Forapani, Prandi, Ofoasi; Quarena; Sall, Jouadi. CARPI VERDE 2° t. (3-5-2): Viti; Verza, Bouhali, Pirondi; Cecotti, Larhrib, Prandi, De Marino, Laamane; Jouadi, Valenti.

Reti: 22’ (rig.), 25’ e 1’st Cortesi, 14’ (rig.) Sall, 17’ Quarena, 28’ Arrondini

L’attaccante che ancora manca nello scacchiere del Carpi troverà di certo ad attenderlo una concorrenza bella agguerrita. Lo si è visto anche ieri nel secondo test in famiglia (sempre due tempi da 30’ ciascuno) che i biancorossi hanno svolto all’antistadio, ultimo lavoro in pianura prima di salire da oggi fino al 12 a Fiumalbo. Nonostante le gambe appesantite dal lavoro del mattino, i biancorossi hanno fatto vedere qualche buona trama di fronte a un buon pubblico. In palla soprattutto Matteo Cortesi, che con la sua qualità abbinata a concretezza nei 16 metri sembra essersi preso già un piccolo vantaggio su Sall e Arrondini tanto che Serpini lo ha schierato titolare nei due tempi nella squadra blu, la più vicina a quella titolare: prima nel 4-3-1-2 con Arrondini, supportati da Larhrib, e poi nel 3-5-2 della ripresa affiancato da Sall. L’ex Lentigione ha aperto le danze su rigore (procurato da Larhrib), raddoppiato con un bolide su tocco di Bouhali (anticipando anche Tentoni) e poi nella ripresa prima di uscire ha fatto tris. Ci hanno poi pensato Sall su rigore, Quarena in tuffo di testa e Arrondini in tap in a chiudere il 6-0. Il tecnico ha testato ancora i due moduli su cui si lavora da 10 giorni, facendo debuttare il 2005 Verza (ieri ufficializzato, per lui un triennale dalla Spal) prima da terzino destro e poi da "braccetto", mentre è rimasto fermo l’acciaccato Tcheuna. "Si sono viste cose che stiamo provando sul palleggio e le rotazioni di centrocampo – spiega mister Serpini – in mezzo non avremo Mandelli per squalifica nelle prime due giornate, le soluzioni sono Bouhali oppure Tentoni. Agli attaccanti ho chiesto di calciare spesso e ci hanno provato. A Fiumalbo lavoreremo meno sulle distanze lunghe, ma faremo tanto lavoro tattico".

Mercato. Intanto non è del tutto chiusa la porta per Simone Saporetti, che al momento resta in Romagna senza squadra. Oltre a Gabbianelli del Rimini, in pole come alternatiuva, il Carpi si è informato anche su Simone. Magnaghi (’93), svincolato ex Pordenone.

Davide Setti