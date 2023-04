Carpi senza scampo: playout contro Rubiera

Troppo alto lo scoglio dei campioni d’Italia di Conversano per la Pallamano Carpi, che cede nella penultima di Serie A Gold per 34-21. Alla Vallauri non c’è mai gara, i pugliesi scappano subito sul 4-1 e vanno a riposo sul +6 (16-10). Nella ripresa Conversano amplia la forbice fino al +13 finale che però non basta per il -7 di penalizzazione per entrare nie playoff. Per Carpi le uniche buone notizie arrivano dagli altri campi: col ko di Romagna il rischio di chiudere ultimi è scongiurato, mentre è già certo che la semifinale playout sarà con Rubiera che ieri ha perso a Pressano dopo essere stata a lungo in vantaggio e rimane a +2 (il 12 recupera a Siracusa) con Carpi che vincendo l’ultima a Chieti col Campus Italia e sperando in 2 ko dei reggiani può ancora agganciarla e superarla per gli scontri diretti per avere 2 gare su 3 in casa nel primo turno playout.

Carpi: Mejri 1, S. Serafini 1, Soria 1, Nocelli, Carabulea 8, Kasa 2, Coppola 4, Sa. Haj Frej, Dalolio, Beltrami 3, Sortino 1, Ceccarini. All. D. Serafini.

Le altre gare: Cassano M.-Fondi 31-17, Fasano-Campus Italia 40-28, Bozen-Merano 27-31, Brixen-Sassari 24-26, Albatro-Romagna 23-21, Pressano-Rubiera 28-27.

Classifica: Brixen 42, Merano 40, Fasano 39, Sassari 37, Conversano (-7) 34, Pressano 29, Bozen e Cassano 25, Albatro* 19, Fondi 16, Rubiera* 11, Carpi e Campus Italia 9, Romagna 6.

Serie A2. La Pantarei Italia Modena saluta il campo amico di Nonantola con un successo nella penultima giornata, consolidando l’8° posto. I gialloblù battono 31-22 il fanalino Pescara dopo aver chiuso già 19-10 al riposo.

Modena: Stallo 5, Martinelli 2, Bassoli 1, Ougliese 4, Vaccari 2, Prandi 1, Boni 7, Morselli 1, Trevisi, Bernardi, Turrini 2, Pollastri 1, Fiorini 3, Mejrio, Caretti, Ben Henia 3. All. Sgarbi.

Serie B. Big match amaro per la Carpine nell’8^ di ritorno: i giallorossi cedono 30-26 in casa al San Lazzaro (19-12 per i bolognesi al riposo) con cui dividevano il 3° posto: non bastano gli 8 con di Verri e i 6 di Leonesi.

Davide Setti