Carpi sfida la capolista Conversano. Modena cerca il bis in trasferta a Follonica

Dopo due settimane di sosta per gli impegni della nazionale italiana tornano i campionati nazionali di pallamano. In Serie A Gold (8^ giornata) Carpi (nella foto Daniele Soria) riceve alle 18 alla palestra Vallauri la capolista Conversano (6 vittorie su 7 e un Marrochi, ex di turno e trascinatore in nazionale azzurra con la Turchia, già capocannoniere del campionato con 57 reti) che va a caccia dell’impresa. Per coach Serafini tutti disponibili, anche Quaranta, portiere 2004 preferito ad Haj Frej per scelta tecnica, e Soria dolorante alla caviglia. Classifica: Brixen e Conversano 12, Bozen * 11, Cassano, Fasano * e Merano 10, Sassari 7, Albatro 6, Carpi, Cingoli, Eppan e Trieste 4, Pressano e Rubiera 1. In Serie A Bronze (2^ giornata) prima trasferta per Modena, che dopo il successo al debutto cerca il bis alle 19 a Follonica. In Serie B (6^ giornata) la Carpine seconda sogna il sorpasso in vetta: alle 16 la capolista Estense gioca sul campo del Faenza terzo, mentre i giallorossi a -1 alle 19,30 visitano l’abbordabile Sportinsieme Castellarano. Alle 20,30 tocca al Rapid Nonantola nel derby di Rubiera, mentre Modena gioca domani alle 19 al PalaMolza contro San Lazzaro.

d.s.