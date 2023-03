Carpi sfida la capolista "Decisivo vincere i duelli"

di Davide Setti

Un girone fa il 2-0 casalingo sull’imbattuta capolista Giana aveva fatto rinascere l’entusiasmo da Serie C in casa Carpi. Oggi i biancorossi si presentano alle 14,30 a Gorgonzola con bel altro spirito e prospettive, chiamati al "compito minimo" di difendere nelle ultime 9 giornate di campionato almeno un posto playoff, senza il quale il fallimento della stagione sarebbe totale.

Passata dal -1 dopo il successo di 4 mesi fa al "Cabassi" firmato da Cicarevic e Beretta al -14 attuale, la squadra di Contini proverà a tornare con un risultato positivo contro la squadra che da settembre è sempre in vetta alla classifica, ma che nel 2023 sta viaggiando allo stesso passo lento di Calanca e compagni: 14 punti per il Carpi in 10 gare e 14 per i lombardi, che hanno visto ridursi a 2 soli punti il margine sulla Pistoiese. "La Giana ha ottimi giocatori e tanti bravi giovani – spiega mister Matteo Contini, che l’anno scorso in C ha guidato i lombardi senza riuscire a salvarli – molti dei quali arrivano dal proprio settore giovanile, dove hanno avuto l’attuale tecnico Chiappella. È una squadra che gioca a calcio a memoria ed è molto fisica, hanno entusiasmo e noi dovremo mettere concentrazione sui particolari. Amano attaccare la profondità e andare nell’uno contro uno. Per fare punti dovremo vincere più duelli. La classifica? Dobbiamo fare più punti possibili per arrivare nei playoff, l’unica medicina che conosco è il lavoro e a questi ragazzi per l’impegno non posso dire nulla".

Niente recupero per Beretta che sembrava poter essere della gara, mentre davanti si annunciano alcune novità. "Roberto non ce la fa – prosegue Contini – e rimane a casa, Arrondini e Sall hanno messo un po’ di minutaggio ma non so se sono in grado di giocare dal 1’, non hanno ancora la tenuta atletica per farlo. Castelli? Nelle ultime gare è entrato dalla panchina perché eravamo contati e avevo pochi giocatori che potessero cambiare la gara in corso entrando. Ma ho grande considerazione di lui".

PROGRAMMA. L’11^ di ritorno di oggi (14,30): Lentigione-Sant’Angelo, Correggese-Prato, Sammaurese-Ravenna, Mezzolara-Crema, Scandicci-Aglianese, Fanfulla-Forlì, Real Forte-Corticella, Pistoiese-Salso, Giana-Carpi, Riccione-Bagnolese. Classifica: Giana 58, Pistoiese 56, Forlì 49, Ravenna 45, Carpi 44, Riccione 43, Aglianese, Sammaurese e Fanfulla 42, Lentigione, Real Forte be Corticella 39, Mezzolara e Prato 38, Crema 36, Sant’Angelo 35, Correggese 32, Bagnolese 27, Scandicci 25, Salso 11.

DAL CAMPO. Anche Beretta dunque si aggiunge alla lista degli indisponibili come Balducci, Casucci e Navarro. In mediana conferma per Ranelli al fianco di Yabre, davanti invece Bouhali e Castelli sono in pole su Laurenti e Cicarevic nel tridente completato da Olivieri come 2001 alle spalle di Arrondini (favorito su Stanco). L’ingresso alla gara è gratuito.

GIANA (4-2-3-1): Pirola; Previtali, Perico, Colombara, Caferri; Mandelli, Pinto; Messaggi, Perna, Lamesta; Fall. All. Chiappella.

CARPI (4-2-3-1): Ferretti; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Ranelli, Yabre; Bouhali, Olivieri, Castelli; Arrondini. All. Contini.

Arbitro: Zago di Conegliano.