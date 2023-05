Carpi sfida Rubiera in Gara 1 dei playout

Farà molto caldo stasera alle 19 alla palestra Vallauri, dove si annuncia il sold out per gara-1 del primo turno dei playout di Serie A Gold fra Carpi e Rubiera. E’ la prima di tre possibili sfide ravvicinate, visto che martedì 9 ed eventualmente mercoledì 10 (sempre alle 20,30) si giocano gara-2 e gara-3 a Rubiera, con la formula che non tiene conto dei gol di scarto, ma solo dei punti conquistati. Chi perde avrà comunque una seconda chance contro la perdente fra Romagna e Fondi (oggi gara-1 a Imola alle 19,30) per evitare l’unica retrocessione in Serie A Silver.

Serie B. Si gioca la penultima giornata: oggi alle 18,30 la Carpine solo vincendo il big match di Casalgrande può tenere viva la speranza dei playoff, mentre alle 19 il Rapid Nonantola riceve lo Sportinsieme, domani altro big match con Carpi (con 2 punti playoff certi) che riceve alle 18 alla Vallauri la capolista Rubiera.

Classifica Rubiera 39, Marconi 36, Casalgrande 35, Carpi 34, Carpine e San Lazzaro 32, Faenza 31, Romagna 30, Estense (-5) 19, Rapid 14, Felino 8, Valsamoggia (-3) 7, Sportinsieme 6, Ferrara 5.