Carpi sfida un Victor internazionale

Chissà se mister Cristian Serpini martedì sera era davanti alla tv per vedere San Marino-Danimarca, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024. Con i "titani", che hanno sfiorato l’impresa cedendo solo nel finale 2-1 ai danesi (in rete anche l’ex Atalantino Hojlund), in campo c’erano anche due delle colonne del Victor San Marino, atteso domenica al ’Cabassi’: si tratta del terzino sinistro Alessandro Tosi e del trequartista Lorenzo Lazzari. I biancazzurri neopromossi dall’Eccellenza sono una delle più belle sorprese del girone e con 10 punti in 5 gare giocate (il 25 c’è il recupero a Corticella) possono essere considerati virtualmente al 2° posto dietro al Ravenna. Da 2 anni al timone c’è il 33enne tecnico Stefano Cassani, figlio di Davide ex Ct della Nazionale azzurra di ciclismo e campione sulle due ruote, che spesso è sugli spalti per seguire il figlio ora che non ha più impegni federali, se non quelli da commentatore. Quella fra Serpini e Cassani junior sarà una sfida speciale, visto che i due allenatori sono legati da un’amicizia e da una stima reciproca coltivata in questi anni.

PISTOIESE. I toscani (che ieri sono usciti dalla Coppa Italia ai rigori per mano del Sansepolcro) stanno per piazzare un colpo grosso in attacco con Marcello Trotta, classe ’92, nelle ultime 2 stagioni autore di 12 reti in Lega Pro con Avellino e Triestina, che in carriera vanta anche 84 gettoni e 11 reti in Serie A con Frosinone, Sassuolo e Crotone.

d.s.