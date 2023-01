Carpi si arrende a Cassano, Modena a secco in Sardegna

Non arriva la seconda vittoria di fila in casa per la Pallamano Carpi, sconfitta 35-28 dal Cassano Magnago nella 4^ di ritorno di Serie A Gold, in una gara che è rimasta in equilibrio solo nei primi 10’. Poi i lombardi con un primo break di 5-0 sono scappati (12-7 al 15’) e hanno iniziato a costruire un margine che Carpi non ha saputo cancellare. Cassano ha chiuso avanti 18-11 al riposo, poi nella ripresa i bianconeri sono tornati sotto arrivando sul 24-29 a 10’ dalla fine ma Cassano ha di nuovo allungato fino al +7 finale, nonostante i 7 gol di un ispirato Sortino.

CARPI: Monzani 3, Cascone, Mejri, Serafini, Soria 1, Nocelli 2, Carabulea, Kasa 5, Coppola 5, Se. Haj Frej, Sa. Haj Frej, Dalolio, Sortino 7, Ceccarini 5. All. Serafini.

SERIE A2. Trasferta amara in Sardegna per la Pantarei Italia Modena, sconfitta 30-24 dal Verdeazzurro Sassari e per i gialloblù (-6 dai sardi sesti in classifica) si chiude l’ultima piccola chance di agganciare la zona playoff. La squadra di Sgarbi ha chiuso sotto 16-14 al riposo, ma poi i sassaresi hanno allungato nonostante un super Boni autore di 11 reti.

MODENA: Spelta, Stallo 1, Martinelli, Pugliese 6, Prandi, Boni 11, Morselli, Terrasi 2, Bernardi, Turrini 1, Pollastri, Pannone, Petrillo, Caretti, Ben Henia 3, Zoboli. All. Sgarbi.

d. s.